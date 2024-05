«Μπορεί η πρόοδος της τεχνολογίας και η τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα να αντικαταστήσει την ανθρώπινη δημιουργικότητα;». Το ερώτημα επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά χωρίς επί της ουσίας να μπορεί να δοθεί μια συγκεκριμένη απάντηση.

Η δημιουργικότητα περιλαμβάνει την ικανότητα να ανακαλύπτουμε νέες και πρωτότυπες ιδέες και λύσεις σε προβλήματα. Μια πράξη δημιουργικότητας μπορεί να περιλαμβάνει τη σύλληψη και την εκτέλεση ενός καλλιτεχνικού έργου μέχρι το σχεδιασμό μιας καινοτόμου εταιρείας.

Οι νέες τεχνολογίες προκαλούν ανησυχία πρωτίστως σε δημιουργού και καλλιτέχνης. Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί ένα νέο πονοκέφαλο.

Η ανθρωπότητα στο βάθος των αιώνων έχει να επιδείξει μεγάλες στιγμές δημιουργικότητας ενεργοποιώντας και καλλιεργώντας την φαντασία και την ευρηματικότητα.

Στις μέρες υπάρχει εύλογα μια τρομερή ανησυχία σχετικά με τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών που μπορούν να δημιουργήσουν νέο περιεχόμενο όπως ήχο, κείμενο, εικόνες και βίντεο.

Η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και ορισμένα πρόσφατα ορόσημα της όπως το ChatGPT, το Midjourney, το Dall-E και πολλά άλλα γεννούν νέα ερωτήματα σχετικά με το εάν η δημιουργικότητα είναι μια μοναδική ανθρώπινη δεξιότητα.

Το διαφημιστικό του νέου iPad Pro έφερε… Crush

Η Apple φρόντισε άθελα της να επαναφέρει τα ερωτήματα με τη δημιουργία ενός διαφημιστικού βίντεο για τα νέα iPad Pro, ξεσηκώνοντας αντιδράσεις δημιουργών, καλλιτεχνών και όχι μόνο.

Ένα πικ-απ, ένα πιάνο, μια κιθάρα, μια παλιά τηλεόραση, φωτογραφικές μηχανές, μια γραφομηχανή, βιβλία, κουβάδες μπογιάς και άλλα αντικείμενα συνθλίβονται από μια πρέσα υπό τους ήχους του τραγουδιού «All I ever need is you» και εγένετο… το νέο iPad Pro.

Ο συμβολισμός προφανής… Η ανθρώπινη δημιουργικότητα μετατρέπεται σε tablet. Το μήνυμα ξεκάθαρο: Ό,τι θα μπορούσατε να κάνετε με όλα αυτά τα πράγματα μπορεί τώρα να γίνει με ένα iPad.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη όπου ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, δημοσίευσε το σποτ με τίτλο «Crush!», στο X.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG — Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024

Η πλατφόρμα πληροφοριών καταναλωτών Zappi διεξήγαγε έρευνα καταναλωτών σχετικά με τη διαφήμιση, η οποία κατέδειξε ότι η ιδέα της σύνθλιψης της τέχνης με υδραυλική πρέσα ήταν διχαστική.

Η Nataly Kelly, διευθύντρια μάρκετινγκ στη Zappi, είπε: «Είναι η διαφήμιση iPad της Apple ένα έργο ιδιοφυΐας ή το σημάδι των δυστοπικών καιρών; Εξαρτάται πραγματικά από το πόσο χρονών είσαι. Η αξία σοκ είναι η δύναμη αυτής της διαφήμισης, η οποία είναι αμφιλεγόμενη από τον σχεδιασμό, επομένως το γεγονός ότι οι άνθρωποι μιλούν για αυτήν είναι μια νίκη».

Ακολούθησε έκρηξη οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από απλούς χρήστος αλλά και πολλούς επωνύμους. Ο Χιου Γκραντ ήταν ένας από τους χιλιάδες χρήστες του Χ που εκφράστηκαν κατά της νέας διαφήμισης της Apple για το iPad Pro.

«Η καταστροφή της ανθρώπινης εμπειρίας. Ευγενική προσφορά της Silicon Valley», έγραψε ο Βρετανός ηθοποιός.

Ο Βρετανός σκηνοθέτης, βραβευμένος με Όσκαρ, BAFTA και Grammy, Ασίφ Καπάντια έγραψε: «Μου αρέσουν τα iPad αλλά δεν ξέρω γιατί κάποιος θεώρησε ότι αυτή η διαφήμιση ήταν καλή ιδέα. Είναι η πιο ειλικρινής μεταφορά για το τι κάνουν οι εταιρείες τεχνολογίας στην Τέχνη, στους μουσικούς, στους δημιουργούς, στους συγγραφείς, στους κινηματογραφιστές: τους ξεζουμίζουν, τους χρησιμοποιούν, δεν τους πληρώνουν καλά, παίρνουν τα πάντα και μετά λένε ότι όλα δημιουργήθηκαν από αυτούς».

Η σκηνοθέτης και ηθοποιός Τζαστίν Μπέιτμαν απάντησε στο Τιμ Κουκ λέγοντας: «Πραγματικά, τι συμβαίνει με εσάς;».

Ο λαμπερός κόσμος του θεάματος θεωρεί καταστροφική την επέμβαση της τεχνολογικής βιομηχανίας στις τέχνες αντιδρώντας με οργή ενώ ένας άλλος χρήστους του Χ μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω στο χρόνο: «Πριν από 40 χρόνια, η Apple κυκλοφόρησε το διαφημιστικό του 1984 ως μια τολμηρή δήλωση ενάντια σε ένα δυστοπικό μέλλον. Τώρα είστε αυτό το δυστοπικό μέλλον. Συγχαρητήρια», έγραψε.

This is, almost quite literally, the exact opposite of the Apple 1984 ad: pic.twitter.com/KTGCoDZwAL — Jack Caporuscio (@Caporuscio_Jack) May 8, 2024



Ο ιρανικής καταγωγής αμερικανός σκηνοθέτης, ηθοποιός και παραγωγός Reza Sixo Safai, αντέστρεψε τη διαφήμισης του iPad Pro και έγραψε με περιπαικτική διάθεση: «Γεια σου @Apple, το διόρθωσα για σας».

Hey @Apple, I fixed it for you (sound on) pic.twitter.com/OwVnYNgXhT — Reza Sixo Safai (@rezawrecktion) May 8, 2024

Η αναδίπλωση

Πριν το θέμα πάρει τεράστιες διαστάσεις ο τεχνολογικός κολοσσός προέβη σε απολογητικές δηλώσεις, ζητώντας επί της ουσίας συγνώμη.

«Λυπούμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Ad Age ο αντιπρόεδρος του μάρκετινγκ της Apple Tor Myhren, «δεν πετύχαμε το στόχο μας με αυτό το βίντεο».

Ο ίδιος τόνισε πως «η δημιουργικότητα είναι στο DNA μας στην Apple και είναι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς να σχεδιάζουμε προϊόντα που δίνουν τη δυνατότητα στους δημιουργούς σε όλο τον κόσμο».

Και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να γιορτάζουμε πάντα τους αμέτρητους τρόπους με τους οποίους οι χρήστες εκφράζονται και ζωντανεύουν τις ιδέες τους μέσω του iPad».

Το επίμαχο βίντεο βρίσκεται ακόμα στο κανάλι της Apple στο YouTube, όμως η εταιρεία υποσχέθηκε πως δεν θα προβληθεί στην τηλεόραση.