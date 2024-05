Apple: Ζητά συγγνώμη για την «καταστροφή» μουσικών οργάνων

Εν μέσω σκληρής κριτικής και έντονων αντιδράσεων, η Apple ζήτησε συγγνώμη για μια διαφήμιση που δείχνει μουσικά όργανα, καλλιτεχνικά εργαλεία και παιχνίδια να συνθλίβονται από μια γιγάντια υδραυλική πρέσα.

Το βίντεο διάρκειας ενός λεπτού κυκλοφόρησε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Tim Cook, για να υποστηρίξει τα νέα της iPad , την πρώτη φορά που ο αμερικανικός τεχνολογικός όμιλος αναθεώρησε τη γκάμα των tablet της εδώ και δύο χρόνια, καθώς προσπαθεί να τονώσει τις πωλήσεις.

Η καμπάνια — που κυκλοφόρησε με το soundtrack της επιτυχίας των Sonny και Cher το 1971 All I Ever Need Is You — έχει σχεδιαστεί για να δείξει πόσα κατάφερε να στριμώξει η Apple στη λεπτότερη συσκευή. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα η διαφήμιση δημιουργήθηκε εσωτερικά από τη δημιουργική ομάδα της Apple.

Το μονόλεπτο σποτάκι δέχθηκε ένα κύμα αγανάκτησης, με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να απαντούν στην ανάρτηση του Κουκ στο X κατηγορώντας την Apple ότι συνθλίβει τα «όμορφα δημιουργικά εργαλεία» και τα «σύμβολα της ανθρώπινης δημιουργικότητας και πολιτιστικών επιτευγμάτων».

Όπως γράφουν οι Financial Times, στελέχη της διαφημιστικής βιομηχανίας υποστήριξαν ότι η διαφήμιση είναι ένα λάθος βήμα για την εταιρεία της Silicon Valley, η οποία υπό τον αείμνηστο συνιδρυτή της Στιβ τζομπς είχε δεχθεί επαίνους για την ικανότητά της να προσελκύει την προσοχή των καταναλωτών.

Meet the new iPad Pro: the thinnest product we’ve ever created, the most advanced display we’ve ever produced, with the incredible power of the M4 chip. Just imagine all the things it’ll be used to create. pic.twitter.com/6PeGXNoKgG

— Tim Cook (@tim_cook) May 7, 2024