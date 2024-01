«Ψήνεται» επιστροφή στον Ολυμπιακό – «Στη λίστα ο Ταρίκ Μπλακ» (pic)

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για την Basket League και ουσιαστικά να έχασε το πλεονέκτημα έδρας, όμως η ήττα από τον «αιώνιο» αντίπαλο πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς ο τραυματίστηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και θα μείνει εκτός για αρκετό καιρό.

Ο Σέρβος «γίγαντας» υπέστη βαρύ διάστρεμμα και δεν θα είναι διαθέσιμος για ένα μήνα, με αποτέλεσμα ο Γιώργος Μπαρτζώκας να έχει ξεμείνει από επιλογές στη θέση «5», αφού και ο Μουσταφά Φαλ είναι εκτός και θα είναι για περίπου 2-3 εβδομάδες ακόμη.

Φυσικά στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να πορευτεί χωρίς σέντερ, παρότι ο Φίλιπ Πετρούσεφ έκανε καταπληκτική εμφάνιση και σκόρπισε χαμόγελα στους ερυθρόλευκους. Ο Σέρβος δεν είναι κλασικό «5αρι» και κυρίως ο Ολυμπιακός δεν έχει μπακ απ κάποιον που να αποτελεί «σκιάχτρο», όπως οι Μιλουτίνοφ και Φαλ. Ο Σίκμα δεν έχει το ίδιο κορμί και δεν αποτελεί φόβητρο, ενώ ο Πίτερς είναι καθαρό «4αρι».

Για αυτό τον λόγο ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά και αν υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές και σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό έχει ήδη μια επιλογή στη λίστα του σε περίπτωση που αποφασίσει να κινηθεί για σέντερ. Ο λόγος για τον παλιό γνώριμο Ταρίκ Μπλακ, ο οποίος κυκλοφορεί ελεύθερος από το καλοκαίρι και πέρσι έπαιξε στο λιμάνι και είχε και σημαντικό ρόλο στην πορεία της σεζόν.

Ο Μπαρτζώκας τον γνωρίζει καλά, όπως και οι περισσότεροι παίκτες των Πειραιωτών, με μια πρώτη ματιά φαντάζει μια ιδανική επιλογή και δεν αποκλείεται σύμφωνα και με τον Ματέο Αντρεάνι, οι Πειραιώτες να κάνουν την κίνηση τους για να τον αποκτήσουν για ένα μήνα, με προοπτική να παραμείνει μέχρι και το φινάλε της χρονιάς. Ότι και να γίνει η περίπτωση απόκτησης ψηλού θα ξεκαθαρίσει άμεσα, αφού δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για χάσιμο στον Ολυμπιακό, μιας και την Πέμπτη ταξιδεύει στη Μαδρίτη για να παίξει με την Ρεάλ των «θηρίων» Ταβάρες και Πουαριέ. Και αν παίξει χωρίς καθαρό 5αρι θα έχει σοβαρό πρόβλημα.

Nikola Milutinov will be out for 4 weeks.

Moustapha Fall is also injured so Olympiacos Piraeus will search another Center on the market.

1 month contract with possible extension.

Tarik Black return is an option.#basketball #Baloncesto #Transfers #Ολυμπιακός #EuroLeague #Oly

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 22, 2024