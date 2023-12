Κάρλος Καρβαλιάλ: Αυτός είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού (pics, vid)

Αν το ποδόσφαιρο είναι ένας ιδιαίτερος ξεχωριστός κόσμος, τότε ο Κάρλος Καρβαλιάλ έχει να το λέει ότι ταξίδεψε για χάρη του όσο λίγοι.

Κανονικός «νομάς» ο Πορτογάλος, που μόλις χθες έκλεισε τα 58 του χρόνια και σήμερα άνοιξε το πιο όμορφο δώρο γενεθλίων. Την ευκαιρία να κρατήσει το τιμόνι του Ολυμπιακού.

Ήταν κάτι σαν… κοινό μυστικό εδώ και μερικά 24ώρα. Προέκυψε σε κοινή θέα, σε μια ημέρα που οι Ερυθρόλευκοι την κάνουν σημαία «επανεκκίνησης». Πρώτα ο νέος αθλητικός διευθυντής, Πέδρο Άλβες. Έπειτα ο νέος τους προπονητής που βρίσκεται από χθες στην Αθήνα προκειμένου να αναλάβει την ευθύνη. Συνδετικός κρίκος για τους δύο; Η συνεργασία τους πριν από μερικά χρόνια στη Μπράγκα.

Ειδικά βεβαίως τον Κάρλος Καρβαλιάλ; Εδώ στα μέρη μας μπορεί να τον θυμούνται κάποιοι από το 2008. Να θυμούνται ότι προ 15ετίας κάθισε στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης. Από τότε; Εργάστηκε σε σημαντικά club όπως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Μπεσίκτας, η Σουόνσι, η Μπράγκα (κέρδισε μαζί της το κύπελλο Πορτογαλίας το 2021), η Θέλτα του Βίγκο.

Είναι κυρίαρχο στοιχείο στο βιογραφικό του η παρουσία του σε πολλά και διαφορετικά πρωταθλήματα. Σημείο αναφοράς το εξαιρετικό επιτελείο που τον συνοδεύει. Ακόμη και το γεγονός ότι ο ίδιος μιλά πέντε γλώσσες με ότι αυτό συνεπάγεται.

Ένας καλός επαγγελματίας που πριν «συνδεθεί» με διαδοχικά ρεπορτάζ από την Ιβηρική απευθείας με τον Ολυμπιακό, εμφανίζονταν στο στόχαστρο ομάδων της Βραζιλίας και της Ισπανίας. Που ξέρει καλά να προσαρμόζεται και μάλιστα με αποδείξεις.

Για παράδειγμα; Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Μπράγκα (2020-2022), εφάρμοσε ένα στυλ βασισμένο στην κατοχή μπάλας με κινητικότητα στην επίθεση μέσω ενός σχηματισμού 3-4-3. Πριν από αυτό, χρησιμοποιούσε το 5-4-1 με τη Σουόνσι το 2017/18. Στη Θέλτα τον Νοέμβριο του 2022, επέλεξε έναν κλασικό σχηματισμό 4-4-2. Ποδόσφαιρο με βάση το ρόστερ και τα δεδομένα, όχι τις… ιδέες στα χαρτιά.

Τον συνοδεύει η φήμη του εξπέρ της τακτικής και της ανάλυσης. Και ο τίτλος του προσωπικού φίλου του Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Κάρλος Καρβαλιάλ βρίσκεται στην Ελλάδα ως νέος προπονητής του Ολυμπιακού και ετοιμάζεται να φέρει την νοοτροπία του στους Πειραιώτες.

Ο 58χρονος πορτογάλος ξεκίνησε το ταξίδι του στους πάγκους το μακρινό 1998, μία 25ετία πριν, με θητεία το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του σε ομάδες της χώρας του και με επιλογές χωρίς μεγάλο ρίσκο στο εξωτερικό, αν και τις περισσότερες φορές αναλάμβανε στα μέσα της σεζόν τους συλλόγους.

Ο Καρβαλιάλ ξεκίνησε την καριέρα του ως προπονητής στην ομάδα που τελείωσε την καριέρα του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, την Εσπίνιο στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Με την Ντεσπορτίβο Άβες το 2000 ανέλαβε για πρώτη φορά καθοδήγηση ομάδας στην πρώτη κατηγορία, ενώ η πρώτη του σημαντική επιτυχία ήταν στον πάγκο της Λεϊσόες, που όντας στην τρίτη κατηγορία της χώρας το 2001/2002 την οδήγησε ως τον τελικό του Κυπέλλου Πορτογαλίας.

Το 2003/04 ανέβασε την Βιτόρια Σετουμπάλ στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας, επιτυχία που του έδωσε το εισιτήριο για τον πάγκο της Μπελελένσες. Κάπου εκεί ήρθε το πρώτο πέρασμά του από την Μπράγκα, το οποίο δεν κράτησε για πολύ. Το πρώτο τρόπαιο της καριέρας του το πανηγύρισε στο δεύτερο πέρασμά του από τον πάγκο της Σετουμπάλ το 2007, κερδίζοντας τη Σπόρτινγκ στον τελικό του Λιγκ Καπ, ενώ έβγαλε την ομάδα και στα προκριματικά του Κυπέλλου UEFA.

Η πρώτη του εμπειρία έξω από τα σύνορα της Πορτογαλίας, ήταν στη χώρα μας όταν καθοδήγησε τον Αστέρα Τρίπολης από τον Ιούλιο έως τον Νοέμβριο του 2008, πριν επιστρέψει ξανά στην πατρίδα του σε Μαρίτιμο και Σπόρτινγκ Λισαβόνας, οπού παρέμεινε ως το καλοκαίρι του 2010. Για ένα χρόνο αποφάσισε να απέχει από τους πάγκους, πριν επιστρέψει το καλοκαίρι του 2011, αυτή τη φορά εκτός Πορτογαλίας, ως τεχνικός της Μπεσίκτας.

Στην Τουρκία δεν κατάφερε όσα ο ίδιος θα περίμενε, μένοντας μακριά από την κορυφή και τη Γαλατά, πριν αποχωρήσει τον Απρίλιο, για να αναλάβει ένα μήνα μετά την Μπασακσεχίρ, στην οποία παρέμεινε ως τον Νοέμβριο του 2012.

Ακολούθησε μία περίοδος 3 ετών που έμεινε μακριά από τους πάγκους, πριν την εντυπωσιακή επιστροφή του, αναλαμβάνοντας την Σέφιλντ Γουένσντεϊ το 2015 στην Championship, την οποία οδήγησε στην 6η θέση του πρωταθλήματος, στα playoffs ανόδου, εκεί οπού γνώρισε την ήττα στο παιχνίδι των 200 εκατομμυρίων για την άνοδο στα «σαλόνια» της Premier League από την Χαλ με 1-0.

Η επόμενη σεζόν ήταν ακόμη καλύτερη, καταφέρνοντας να βγει στην 4η θέση, χωρίς να μπορέσει για ακόμη μία φορά να πάρει την άνοδο στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Από τη Σέφιλντ αποχώρησε τον Δεκέμβριο του 2017, για να αναλάβει τη Σουόνσι ως το τέλος της σεζόν, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρό του, να προπονήσει ομάδα της Premier League, χωρίς να μπορέσει να σώσει την ομάδα από την Ουαλία από τον υποβιβασμό.

Ακολούθησε η επιστροφή στην πατρίδα του, που συνοδεύτηκε από τις μεγαλύτερες επιτυχίας της προπονητικής του καριέρας. Με τη Ρίο Άβε, την οποία ανέλαβε το 2019, μπόρεσε να βγει στην 5η θέση του πρωταθλήματος και να πάρει το εισιτήριο για το Europa League και στο τέλος της σεζόν αποχώρησε για να καθίσει για δεύτερη φορά στον πάγκο της Μπράγκα το 2020. Εκεί κατάφερε να κατακτήσει το Κύπελλο Πορτογαλίας το 2021, ενώ την επόμενη σεζόν αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Europa League από τη Ρέιντζερς.

Ο Καρβαλιάλ ζήτησε να αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2022, αίτημα που έγινε δεκτό από το την Μπράγκα. Επόμενος σταθμός τα ΗΑΕ και η Αλ Ουάντα, στην οποία έμεινε για μικρό χρονικό διάστημα, πριν αναλάβει τη Θέλτα τον περσινό Νοέμβριο. Μπόρεσε να κρατήσει στην κατηγορία την ισπανική ομάδα με τρίποντο – παραμονής κόντρα στην Μπαρτσελόνα με 2-1 την τελευταία αγωνιστική.

Ο Ολυμπιακός αποτελεί τον 20ο σύλλογο που θα προπονήσει και καλείται να φέρει την εμπειρία και τις παραστάσεις που τον ακολουθούν από την 25ετή πορεία του σε Πορτογαλία και Ευρώπη. Πρόκειται για έναν πολυμαθή και πολύγλωσσο προπονητή, καθώς μιλά 5 γλώσσες, γεγονός που θα κάνει πολύ ευκολότερη την απευθείας επικοινωνία με τους παίκτες και τους συνεργάτες του.

🔴⚪🤝🏻 Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή: 𝚱ά𝛒𝛌𝛐ς 𝚱𝛂𝛒𝛃𝛂𝛌𝛊ά𝛌! / We welcome our new Head Coach: 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗖𝗮𝗿𝘃𝗮𝗹𝗵𝗮𝗹! 🇵🇹⁰⁰#Olympiacos #Welcome #Coach #CarlosCarvalhal #Portugal pic.twitter.com/i5XNEDxnH7

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 5, 2023