Μένει ελεύθερος από τους Σακραμέντο Κινγκς ο Φίλιπ Πετρούσεφ!

Το ταξίδι του Φίλιπ Πετρούσεφ με τους Σακραμέντο Κινγκς έφτασε στο τέλος του σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι. Ο Σέρβος φόργουορντ/σέντερ δεν είχε ενεργό ρόλο στο ροτέισον του Μάικ Μπράουν από τότε που έφτασε μέσω ανταλλαγής από τους Φιλαδέλφεια 76ερς κι έτσι αποδεσμεύτηκε από την ομάδα.

Με αυτόν τον τρόπο η προσπάθεια του 23χρονου να μείνει ρε ρόστερ ομάδας του ΝΒΑ έλαβε τέλος με τα σενάρια να δείχνουν προς την Ευρώπη. Φυσικά το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον παίκτη είναι εμφανές με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν τον Σέρβο πολύ ψηλά στη λίστα τους για την ενίσχυση της frontline.

Βέβαια υπάρχει ένα «παραθυράκι» 48 ωρών το οποίο επιτρέπει στα υπόλοιπα franchise του ΝΒΑ να δώσουν στον Πετρούσεφ το συμβόλαιο που είχε στους Κινγκς αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται σχεδόν αδύνατο.

Έτσι, ύστερα από κάτι λιγότερο από 7 λεπτά συμμετοχής συνολικά με την ομάδα της Καλιφόρνια αλλά και 9 DNP (Did Not Play) θα χρειαστεί να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

ESPN Sources: The Sacramento Kings are waiving F Filip Petrusev, who’s expected to sign a deal overseas. The Kings plan to hold open the 15th roster spot for the foreseeable future. Petrusev, 23, appeared in two games for Kings.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 25, 2023