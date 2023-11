«Ο Πετρούσεφ μένει ελεύθερος από τους Κινγκς και πλησιάζει στον Ολυμπιακό» (pic)

Ο Ολυμπιακός δεν φαίνεται έτοιμος να σταματήσει τις μεταγραφικές κινήσεις, καθώς μετά την απόκτηση του Ναζ Μήτρου-Λονγκ, ο επόμενος στόχος είναι ο Φίλιπ Πετρούσεφ.

Ο Ελληνοκαναδός θα δώσει λύσεις στην περιφέρειας, ενώ ο Σέρβος προορίζεται για να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών, βοηθώντας τους Σίκμα, Πίτερς στο «4», αλλά και τους Φαλ, Μιλουτίνοφ στο «5» αν χρειαστεί.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρέανι, οι Πειραιώτες είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του νεαρού πάουερ φόργουορντ/σέντερ.

Συγκεκριμένα, τονίζει ότι οι Σακαραμέντο Κινγκς είναι έτοιμοι να τον αποδεσμεύσουν, κάτι που θα γίνει πολύ σύντομα. Γεγονός που ανοίγει τον δρόμο στους Ερυθρόλευκους να κινηθούν και να τον κάνουν δικό τους.

Θυμίζουμε πως ο Πετρούσεφ ήταν μέρος της ανταλλαγής του Τζέιμς Χάρντεν στους Κλίπερς, καταλήγοντας από τους Σίξερς στους Κινγκς. Οι «βασιλιάδες» όμως δεν φαίνεται πως τον υπολογίζουν θέλοντας να απαλλαγούν από το συμβόλαιό του.

Naz Mitrou-Long is the playmaker chosen by Olympiacos Piraeus among the names. Greek passport was essential in the choice. Olympiacos won’t stop on market. Filip Petrušev is getting closer, Sacramento Kings will release soon him.#Basketball #Baloncesto #Transfers #Ολυμπιακός

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) November 21, 2023