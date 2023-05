Ένα βήμα πιο κοντά τα σκαλιά εκκλησίας έκανε το ζεύγος Τζεφ Μπέζος και Λόρεν Σάντσες. Ο ιδρυτής της Amazon πέρασε και επίσημα δαχτυλίδι αρραβώνων στην επί χρόνια αγαπημένη του, όπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού.

Πικάντικες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση γάμου ή τα σχέδιά τους δεν έχουν γίνει για την ώρα γνωστά.

Ο δισεκατομμυριούς και η πρώην δημοσιογράφος –πλέον δραστηριοποιούμενη σε φιλανθρωπικές δράσεις- έκαναν γνωστή τη σχέση τους για πρώτη φορά το 2019.

Η αλήθεια είναι ότι, προς μεγάλη απογοήτευση των διεθνών κουτσομπολίστικων μέσων, το ζευγάρι κρατά όσο μπορεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την ιδιωτική τους ζωή, επιτρέποντας μόνο κάποιες φωτογραφίσεις από κοινές τους εμφανίσεις σε εκδηλώσεις.

Ο Μπέζος υπήρξε παντρεμένος με τη Μακένζι Σκοτ με την οποία έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Η Σάντζες έχει τρία παιδιά από προηγούμενες σχέσεις και ήταν παντρεμένη με τον ατζέντη του Χόλιγουντ Πάτρικ Γουάιτσελ για 13 χρόνια πριν πάρουν διαζύγιο το 2019.

Το 2022, ο Μπέζος και η Σάντζες έδωσαν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη από το σπίτι τους στην Ουάσιγκτον, μιλώντας στο CNN για το φιλανθρωπικό τους έργο και για τον στόχο τους να διαθέσουν την τεράστια περιουσία του Μπέζος για διάφορους σκοπούς.

Όσον αφορά αυτές τις δραστηριότητές τους, η Σάντσες ανάφερε μεταξύ άλλων ότι έχουν «πραγματικά υπέροχους συνοδοιπόρους» προσθέτοντας αστειευόμενη ότι μπορούν να γίνει και «κάπως βαρετοί».

Ο Μπέζος από την πλευρά του περιέγρψε τη βραβευμένη με Emmy δημοσιογράφο ως «το πιο γενναιόδωρο, πιο μεγαλόκαρδο άτομο που θα συναντούσες ποτέ» και είπε ότι για αυτόν αποτελεί «έμπνευση».

Η Σάντσες, πρώην πιλότος ελικοπτέρου, ανέφερε ακόμη ότι και η ίδια σκοπεύει να πάει στο διάστημα τα επόμενα χρόνια, λέγοντας ότι θα συνοδεύεται από «μια μεγάλη ομάδα γυναικών». Να θυμίσουμε ότι ο Μπέζος, ιδρυτής της διαστημικής εταιρείας Blue Origin, πραγματοποίησε το 2021 μια πτήση στο διάστημα με το διαστημόπλοιο New Shepard της Blue Origin.

Amazon founder Jeff Bezos and his partner Lauren Sánchez are engaged, a source close to the couple tells CNN https://t.co/ewAFcKqMdQ pic.twitter.com/J9O1Ui0oVn

— CNN (@CNN) May 22, 2023