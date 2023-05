Με αποτροπιασμό παρακολουθεί η αμερικανική κοινή γνώμη την υπόθεση κακοποίησης ενός 10χρονου αγοριού στην Τζόρτζια από τους γονείς που το έφεραν στον κόσμο.

Οι γονείς – τέρατα κλείδωναν το αγοράκι σε κάποιο δωμάτιο του σπιτιού, χωρίς φαγητό, νερό και φως για μέρες.

Το παιδί, σύμφωνα με τον εισαγγελέα που έχει αναλάβει την υπόθεση είναι 10 ετών και ζυγίζει μόλις 16 κιλά. Η κακοποίηση του παιδιού λέγεται ότι έλαβε χώρα σε διάστημα τριών ετών, από τον Μάιο του 2020 έως τον Μάιο του 2023.

Η αστυνομία συνάντησε το 10χρονο αγόρι, το οποίο φέρεται να ζύγιζε μόλις 16 κιλά, σε γειτονιά στο Γκρίφιν την Παρασκευή, 12 Μαΐου, μετά από κλήση από ενδιαφερόμενους γείτονες.

Το αγόρι είπε στους αστυνομικούς ότι πεινούσε καθώς πήγαινε σε ένα κοντινό σούπερ μάρκετ για να πάρει φαγητό, όπως αναφέρει η Mirror.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στους αστυνομικούς «παρακαλώ μην με κάνετε να επιστρέψω», αναφερόμενο σύμφωνα με πληροφορίες στο σπίτι του όπου οι γονείς του τον εκπαίδευαν στο σπίτι.

Οι γονείς, ο Tyler και η Krista Schindley, αντιμετωπίζουν σωρεία κατηγοριών, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας δεύτερου βαθμού, απόπειρα δολοφονίας με δόλο, κακοποίηση παιδιού πρώτου, δεύτερου και τρίτου βαθμού, ξυλοδαρμό, απλή επίθεση και φυλάκιση ανηλίκου.

Κατηγορήθηκαν ότι απέκλεισαν σκόπιμα φαγητό από το παιδί για μεγάλο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με εντάλματα που είδαν τα μέσα ενημέρωσης.

Οι αστυνομικοί είπαν ότι το αγόρι ήταν «αδυνατισμένο με αποχρωματισμένο δέρμα και ορατά τραύματα».

Ο 10χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι είχε εξαιρετικά χαμηλό καρδιακό ρυθμό.

«Αυτή η υπόθεση είναι ανησυχητική. Είναι αποκαρδιωτική», δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Spalding, Marie Broder.

«Έχω δει πολλές περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών στην καριέρα μου. Και αυτό το παιδί, με απλά λόγια, πέθαινε από την πείνα και είναι τραγικό. Πιστεύω πραγματικά ότι αν δεν είχε φύγει από αυτό το σπίτι, θα ήταν μια πολύ διαφορετική περίπτωση», πρόσθεσε.

Georgia – ‘This child was, simply put, being starved to death’: Homeschool parents arrested after 10-year-old boy weighing 36 pounds found on the way to grocery store

Tyler Schindley (L) and Krista Schindley (R) appear in mugshots. Torture like bedroom https://t.co/0wjnsDizbL

— Suzie S (@suziesuchi) May 17, 2023