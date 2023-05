Βλέποντας το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα έλεγε κανείς πως πρόκειται για τα γυρίσματα κάποιας χολιγουντιανής ταινίας.

Κι όμως πρόκειται για πραγματικότητα, με την κατάληξη να είναι τραγική.

Ένας άνδρας στην πόλη Νοβοσιμπίρσκ της Ρωσίας, πήδηξε από τον όγδοο όροφο κτιρίου χρησιμοποιώντας μια ομπρέλα, μπροστά στα έντρομα μάτια γειτόνων και περαστικών.

Ο άντρας παρελήφθη από ασθενοφόρο ωστόσο κατέληξε λίγο πριν φτάσει στο νοσοκομείο.

Οι γείτονες ανέφεραν πως λίγο πριν το τραγικό συμβάν τον άκουγαν να φωνάζει δυνατά κάτι που έκανε ξεκάθαρο ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Πριν πέσει, φώναζε δυνατά, ενοχλούσε τους πάντες. Φαινόταν ότι είχε πιει πολύ, ανέβηκε στο μπαλκόνι με την ομπρέλα και έπεσε κάτω», δήλωσαν μάρτυρες στο Atas.info.

Δείτε το βίντεο:

In #Novosibirsk, a man jumped from the eighth floor using an umbrella instead of a parachute. On the way to the hospital, he died. pic.twitter.com/QQJaamq8uB

— NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2023