Ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και στρατιωτικά ελικόπτερα συνετρίβησαν σήμερα στη Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, χωρίς να αποσαφηνίζονται τα αίτια της συντριβής.

Ωστόσο, η ρωσική εφημερίδα Kommersant, καθώς και άλλες πηγές ανέφεραν ότι δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και δύο στρατιωτικά ελικόπτερα καταρρίφθηκαν σήμερα κοντά στα ουκρανικά σύνορα.

«Από τη συντριβή του ελικοπτέρου Mi-8, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν» ανέφεραν Ρώσοι διασώστες, σύμφωνα με το TASS. «Το ελικόπτερο συνετρίβη στην πόλη Κλίντσι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία… ο κινητήρας του ελικοπτέρου ανεφλέγη πριν από την συντριβή» τόνισε μια άλλη πηγή στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην πόλη Κλίντσι, στην περιοχή του Μπριάνσκ, σε απόσταση 65 χλμ από τα ουκρανικά σύνορα.

Το TASS μετέδωσε επίσης ότι ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-34 συνετρίβη στην περιοχή, χωρίς να αποσαφηνίσει τα αίτια της συντριβής. Δεν έκανε καμία αναφορά για το Su-35 ή για ένα δεύτερο ελικόπτερο.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Αλεξάντρ Μπογκομάζ, μια γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας τραυματιστεί και «πέντε σπίτια υπέστησαν ζημιές».

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο ρωσικών κατοχικών αρχών στην Ουκρανία, τον Βλαντίμιρ Ρογκόφ, συνετρίβησαν συνολικά «δύο ρωσικά Mi-8, ένα Su-35 και ένα Su-34» τα οποία «καταρρίφθηκαν» και «οι πιλότοι των ελικοπτέρων και του Su-34 σκοτώθηκαν».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει προβεί μέχρι στιγμής σε καμία αναφορά για αυτά τα περιστατικά.

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα ελικόπτερο να πιάνει φωτιά στον αέρα, έχοντας πληγεί, όπως φαίνεται, από πύραυλο. Η αυθεντικότητα αυτών των βίντεο δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο.



Η Kommersant ανέφερε στον ιστότοπό της ότι ένα Su-34, ένα Su-35 και δύο ελικόπτερα Mi-8 «καταρρίφθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα» σε μια ενέδρα στην Μπριάνσκ.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα… τα μαχητικά αεροσκάφη επρόκειτο να πραγματοποιήσουν μια επίθεση με πυραύλους και βόμβες σε στόχους στην ουκρανική επαρχία Τσερνίχιβ και τα ελικόπτερα ήταν εκεί προς υποστήριξή τους», σημειώνει το δημοσίευμα.

Η ρωσική εφημερίδα δεν παρείχε στοιχεία για την κατάρριψη των τεσσάρων ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, αλλά τον ίδιο ισχυρισμό έκαναν και στρατιωτικοί μπλόγκερ που παρακολουθούν επισταμένα τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Kommersant είπε ότι και τα πληρώματα και των τεσσάρων αεροσκαφών ελικοπτέρων σκοτώθηκαν.

Από την πλευρά του Κιέβου, η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης, η Ιρένα Βερετσούκ εξέφρασε την ικανοποίησή της ότι «οι Ρώσοι είναι πολύ δυσαρεστημένοι σήμερα». «Μπορούμε να τους καταλάβουμε: δύο μαχητικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα λιγότερα», είπε.

«Δικαιοσύνη (…) και κάρμα», τόνισε από την πλευρά του με ανάρτηση στο Twitter ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα τέσσερα ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα και αεροσκάφη επρόκειτο να πλήξουν «άμαχο πληθυσμό στην επαρχία Τσερνίχιβ», στην βόρεια Ουκρανία.

An air group of two SU fighter jets (34 and 35) and two support helicopters flew over the Bryansk region to launch a «missile-bomb attack» (officially) on the civilian population of Chernihiv region in Ukraine. The air group was destroyed by «unidentified persons.» Justice, as it…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 13, 2023