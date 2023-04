Τα πολιτικά κόμματα στο Σουδάν που είχαν υπογράψει μία αρχική συμφωνία για τη διαχείριση της εξουσίας με τον στρατό της χώρας, αλλά και με τις πανίσχυρες παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) κάλεσαν σήμερα, για την άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών που ξέσπασαν μεταξύ τους.

Τα πολιτικά κόμματα προέτρεψαν τόσο τους διεθνείς, αλλά και τους περιφερειακούς παίκτες να βοηθήσουν άμεσα για τον τερματισμό της αιματοχυσίας.

Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) του Σουδάν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν τον έλεγχο του προεδρικού μεγάρου, της κατοικίας του αρχηγού του στρατού, στρατηγού Αμπντέλ Φατάχ αλ Μπουρχάν, αλλά και του διεθνούς αεροδρομίου στο Χαρτούμ.

Khartoum is cut off the world. RSF soldiers on the runway in Khartoum #Sudan pic.twitter.com/zwmu8mJgWW

— Mohanad Hashim (@moehash1) April 15, 2023