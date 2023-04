Ο πρωταγωνιστής των επιτυχημένων σειρών «The White Lotus» και «You», τη γνωστή σειρά του Netflix, Λούκας Γκέιτζ και ο διάσημος κομμωτής Κρις Άπλετον είναι πλέον αρραβωνιασμένοι, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Just Jared.

Η είδηση έρχεται λίγους μήνες αφότου το ζευγάρι δημοσιοποίησε τη σχέση του, εκπλήσσοντας τους θαυμαστές που μέχρι τότε δεν γνώριζαν για το ειδύλλιο τους.

Ο 27χρονος ηθοποιός και ο 39χρονος κομμωτής έβγαιναν εδώ και αρκετό καιρό, αλλά μόλις τον Φεβρουάριο του 2023 επισημοποίησαν τη σχέση τους. Αργότερα έκαναν το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι λίγες εβδομάδες αργότερα.

«You» and «The White Lotus» star Lukas Gage and hairstylist Chris Appleton are engaged, Just Jared can confirm! https://t.co/D00qBa9MdL

— JustJared.com (@JustJared) April 5, 2023