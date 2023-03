Δεκατέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 67 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την κατολίσθηση που έθαψε την Κυριακή συνοικία της πόλης Αλαουσί, στο νότιο τμήμα του Ισημερινού, κατά νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησαν οι αρχές χθες Τετάρτη.

Γιγάντιο τμήμα ορεινού όγκου αποκολλήθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα και χτύπησε τη συνοικία στην περιφέρεια αυτής της πόλης 45.000 κατοίκων στην επαρχία Τσιμποράσο, περίπου 300 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Κίτο.

Η κατολίσθηση τραυμάτισε ακόμη 33 κατοίκους, ενώ χτυπήθηκαν 163 σπίτια, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της εθνικής γραμματείας αντιμετώπισης κινδύνων (SNGR).

Τα σωστικά συνεργεία και κάτοικοι συνέχιζαν να σκάβουν, αργά και με προσοχή, αλλά ασταμάτητα, στη λάσπη και στα συντρίμμια, ξεθάβοντας προσωπικά αντικείμενα, ρούχα, φωτογραφίες…

Όμως, μέλη σωστικών συνεργείων προειδοποιούσαν πως η πιθανότητα να βρεθούν επιζώντες είχε πρακτικά εξανεμιστεί, τρεις ημέρες μετά την καταστροφή.

VIDEO: Aerial images of rescuers and local residents searching for nearly 50 people reported missing after a landslide in Ecuador.

The mudslide happened overnight Sunday into Monday, burying dozens of homes in the village of Alausi in Chimborazo province pic.twitter.com/hAAi8E7dTO

