Καταιγιστικές οι εξελίξεις με την Credit Suisse.

Ολική ή μερική κρατικοποίηση της ελβετικής τράπεζας εξετάζουν οι ελβετικές αρχές, σύμφωνα το Bloomberg.

Νωρίτερα, οι μέτοχοι της είχαν απορρίψει προσφορά ύψους 1 δισ. δολαρίων, που κατέθεσε η UBS για την εξαγορά της.

Πρόκειται για την μόνη εναλλακτική για τη σωτηρία της Credit Suisse εφόσον αποτύχει η προσπάθεια εξαγοράς από την UBS, σύμφωνα με ελβετικές πηγές.

Η ελβετική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια σωτηρία της εξετάζει το ενδεχόμενο είτε να αναλάβει εξ ολοκλήρου την τράπεζα, είτε να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο μετοχών, εφόσον καταρρεύσει το σχέδιο εξαγοράς από την UBS Group AG, λόγω της πολυπλοκότητας στη διευθέτηση της συμφωνίας μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονοδιάγραμμα.

The bank believes the offer is too low and would hurt shareholders and employees who have deferred stock, sources say https://t.co/SZEknizyJk

— Bloomberg (@business) March 19, 2023