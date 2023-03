Σοκάρει το βίντεο που δείχνει άντρα να μαχαιρώνει νεαρό σε πάρκο στη Βρετανία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail ο δράστης είναι 28χρονος Ιρακινός μετανάστης που βρίσκεται παράνομα στη χώρα και ο λόγος που μαχαίρωσε τον νεαρό άντρα είναι επειδή ήθελε να απελαθεί.

Ο φοιτητής από τη Βρετανία τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς υπέστη διάτρηση πνεύμονα, από τον Ιρακινό ο οποίος του επιτέθηκε με ένα κουζινομάχαιρο καθώς περπατούσε στο πάρκο επιστρέφοντας από το γυμναστήριο.

Τα σοκαριστικά πλάνα δείχνουν τον 28χρονο να βγάζει τη λεπίδα από το μπουφάν του πριν ορμήσει στον 18χρονο. Ο νεαρός ευτυχώς κατάφερε να ξεφύγει αλλά λιποθύμησε πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

— Active Patriot (@ActivePatriotUK) March 9, 2023