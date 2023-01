Πέθανε σε ηλικία 45 ετών η ηθοποιός Annie Wersching, γνωστή από τον ρόλο της πράκτορος του FBI Renee Walker στη σειρά «24» και από τη φωνή της Tess στο βιντεοπαιχνίδι «The Last of Us».

Η Wersching απεβίωσε το πρωί της Κυριακής στο Λος Άντζελες μετά από μάχη με τον καρκίνο, δήλωσε ο εκπρόσωπός της στο Associated Press. Το είδος του καρκίνου δεν διευκρινίστηκε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Θρήνος: Πέθανε πρωταγωνιστής πασίγνωστης σειράς του Netflix

Ο Neil Druckmann, ο οποίος δημιούργησε το «The Last of Us», έγραψε στο Twitter ότι «μόλις χάσαμε έναν όμορφο καλλιτέχνη και άνθρωπο. Η καρδιά μου είναι συντετριμμένη. Οι σκέψεις είναι με τους αγαπημένους της».

Επίσης, παρείχε τη φωνή και την απόδοση της Tess για το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι The Last of Us, αποτελώντας έναν από τους κομβικότερους χαρακτήρες.

Εμφανίστηκε σε δεκάδες τηλεοπτικές εκπομπές

Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Σεντ Λούις του Μιζούρι, η Wersching εμφανίστηκε σε δεκάδες τηλεοπτικές εκπομπές κατά τη διάρκεια της καριέρας της. Η πρώτη της ταινία ήταν στο Star Trek: Enterprise και θα είχε επαναλαμβανόμενους ρόλους στην έβδομη και όγδοη σεζόν του 24, καθώς και στα Bosch, The Vampire Diaries, Marvel’s Runaways, The Rookie και, πιο πρόσφατα, στη δεύτερη σεζόν του Star Trek: Picard ως η Borg Queen.

Η Wershing διαγνώστηκε με καρκίνο το 2020, σύμφωνα με το Deadline, ωστόσο συνέχισε να εργάζεται.