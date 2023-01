Το καλάθι που μπήκε σε ματς πρωταθλήματος στη Λιθουανία απλά δεν έχει προηγούμενο.

Συγκεκριμένα, ο μπασκετμπολίστας της Νεβέζις είχε την τύχη με το μέρος του στο φινάλε της πρώτης περιόδου του αγώνα με την Πιένο, μιας και πέταξε την μπάλα πίσω από το κέντρο κι εκείνη έπεσε στο καλάθι με ασύλληπτο τρόπο.

Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι του ταμπλό, πήρε ύψος και έπεσε μέσα στο καλάθι, προκαλώντας ξέφρενους πανηγυρισμούς στο γήπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα τρίποντο που και να το θέλεις, δεν το πετυχαίνεις με τίποτα…

Δείτε το απίθανο καλάθι που πέτυχε:

SHOT OF THE SEASON ALERT IN LITHUANIA 🚨😱

🎥 @betsafeLKL pic.twitter.com/NnHwV1JKb0

— BasketNews (@BasketNews_com) January 16, 2023