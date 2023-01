«Ως παλιά κάτοικος της Νέας Υόρκης, έχω αναπτύξει ένα μικρό παιχνίδι που παίζω όταν είμαι μόνη σε μια από τις ιδιαίτερα αριστοκρατικές γειτονιές του Μανχάταν: «Διάσημος ή απλά πλούσιος;»» γράφει η Amanda Mull στο The Atlantic και συνεχίζει.

Για να παίξετε, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να παρατηρήσετε ένα άτομο και να προσπαθήσετε να αποφασίσετε αν σας έχει τραβήξει την προσοχή επειδή είναι κάποιος διάσημος. Τις περισσότερες φορές, πρόκειται απλώς για ένα συνηθισμένο άτομο που μοιάζει με διάσημο, με αυτή τη γυαλιστερή λάμψη που φαίνεται να αντανακλούν οι σταρ. Αν παίξετε αυτό το παιχνίδι αρκετές φορές, θα συνειδητοποιήσετε, τελικά, ότι δεν είναι μόνο τα ακριβά ρούχα ή η εκπληκτική ομοιότητα με μια πραγματική διασημότητα που σας κάνει να κολλάτε. Είναι η λεία, χωρίς πόρους όψη του δέρματός τους, το ομοιόμορφο και σφριγηλό σχήμα. Οι πλούσιοι, διάσημοι και μη, τείνουν να είναι εμφανώς καλά ενυδατωμένοι.

Η νεανική επιδερμίδα της στέρησης

Η λαϊκή σοφία γύρω από τη φροντίδα του δέρματος έχει δύο απλά βήματα. Βήμα 1: Ζήστε υγιεινά. Πλύνετε το πρόσωπό σας, αποφύγετε τον ήλιο, ενυδατωθείτε, φορέστε αντηλιακό και κοιμηθείτε αρκετά. Βήμα 2: Εφαρμόστε τη σωστή ποσότητα «γλίτσας» στο πρόσωπό σας, με τη μορφή κρεμών και ορών. Αυτή η συμβουλή επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά στα γυναικεία μέσα ενημέρωσης, με σχεδόν θρησκευτικό βάρος. Αν βρείτε το σωστό προϊόν και ακολουθήσετε τον τρόπο ζωής που πρέπει ώστε να φροντίζετε την επιδερμίδα σας σωστά (Όχι αλκοόλ! Όχι γαλακτοκομικά! Μην απολαμβάνετε τίποτα!), τότε θα ανταμειφθείτε με τη λάμψη της νεανικής φρεσκάδας.

Σε αυτή τη συμβουλή υπάρχει μια μικρή ταχυδακτυλουργία. Η καθοδήγηση προέρχεται συνήθως από τους πλούσιους, οι οποίοι έχουν όλη την πρόσβαση στον κόσμο των καλύτερων προϊόντων και θεραπειών για το δέρμα, και τείνει να υπερτονίζει τη σημασία του τρόπου ζωής, ενώ κρύβει κάτω από το χαλί το πραγματικό κόστος της επέμβασης στη χημεία του προσώπου σας.

«Οι διασημότητες δεν θα ήταν τόσο ενοχλητικά όμορφες χωρίς τους δερματολόγους, τους αισθητικούς και τις γυναίκες πίσω από τους πάγκους ομορφιάς στο Bergdorf Goodman. Μπορείτε να πίνετε όσο νερό θέλετε και να φοράτε όσο αντηλιακό θέλετε, αλλά το πιο αποτελεσματικό κόλπο για την περιποίηση του δέρματος είναι να είστε πλούσιοι» γράφει η Amanda Mull στο The Atlantic.

Καλή επιδερμίδα-επιτυχία-καπιταλισμός

Το ηθικό φωτοστέφανο γύρω από την «καλή επιδερμίδα» δεν είναι τυχαίο. Οι συμπεριφορές που συνδέονται με μια καθαρή, ομοιόμορφη επιδερμίδα απαιτούν από όσους τη θέλουν να απορρίψουν τον ηδονισμό με έναν τρόπο που εξακολουθεί να είναι βαθιά ριζωμένος ως ενάρετος στην αμερικανική κουλτούρα- το γεγονός ότι οι πλούσιοι έχουν κατακτήσει την εμφάνιση ενισχύει τις καπιταλιστικές αντιλήψεις για την επιτυχία και για το ποιος την επιτυγχάνει (οι ασκητικοί, αφοσιωμένοι και σκληρά εργαζόμενοι).

Το ίδιο διαπίστωσε και η δημοσιογράφος Τζάγια Σαξένα όταν διερεύνησε τις σχέσεις μεταξύ δέρματος και φτώχειας νωρίτερα φέτος. «Υποθέτουμε ότι αυτοί που βρίσκονται στην κορυφή βρίσκονται εκεί επειδή έχουν κάνει κάτι σωστά. Και αν έχουν ίσια δόντια, γυμνασμένο σώμα και λείο δέρμα, αυτό πρέπει να είναι επίσης ‘σωστό’», έγραψε. «Δεν είναι ότι πιστεύουμε ότι το να έχεις άσχημο δέρμα είναι ηθικό ελάττωμα. Είναι ότι πιστεύουμε ότι η φτώχεια είναι» γράφει μιλώντας για την αντίληψη της σύγχρονης κοινωνίας.

Ίσως γι’ αυτό τα πλούσια μοντέλα και οι ηθοποιοί και τα μέσα ενημέρωσης που τις εξυψώνουν είναι τόσο αφοσιωμένα στην ιδέα ότι αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να κερδηθούν με πράξεις, ενώ στην πραγματικότητα συνήθως αγοράζονται με χρήματα. Οι απλοί άνθρωποι διψούν για πληροφορίες σχετικά με το πώς οι πλούσιοι και οι όμορφοι έγιναν έτσι, πράγμα που σημαίνει ότι σχεδόν όλα τα μέσα ομορφιάς δημοσιεύουν τακτικά λίστες με συμβουλές και κόλπα από μοντέλα και ηθοποιούς. Δεν αποτελεί μυστήριο για τους συντάκτες και τους συγγραφείς ομορφιάς, καθώς και για τις διάσημες γυναίκες που ερωτώνται, ότι η απάντηση είναι ένας συνδυασμός νεότητας, γενετικής τύχης και πρόσβασης σε ακριβά προϊόντα, θεραπείες και αισθητικές δερματολογικές επεμβάσεις που λίγοι άνθρωποι εκτός του κόσμου τους θα μπορούσαν ποτέ να ελπίζουν ότι θα βιώσουν.

«Όμως, από την άλλη, μια ντουζίνα 20άρες που θα μιλούσαν για τις ακριβές θεραπείες τους με λέιζερ θα δημιουργούσαν κατάθλιψη στις γυναίκες και ντροπή στις “φυσικά όμορφες” ώστε να το παραδεχτούν» γράφει η Amanda Mull στο The Atlantic.

Κατανάλωση νερού και άσκηση; Σοβαρά;

Για παράδειγμα, σε ένα άρθρο του περιοδικού Elle το 2016, στο οποίο συμμετείχαν 17 μοντέλα της Victoria’s Secret, οκτώ από αυτά επαίνεσαν συνήθειες του τρόπου ζωής, όπως η κατανάλωση νερού και η άσκηση. Καμία από αυτές δεν ανέφερε την αισθητικό του Χόλιγουντ, Mzia Shiman, η οποία φροντίζει τις ανάγκες περιποίησης του δέρματος των μοντέλων της Victoria’s Secret και τόσων άλλων πλούσιων κα διάσημων. Οι περιποιήσεις προσώπου στο σπα της στη Νέα Υόρκη ξεκινούν από 200 δολάρια.

Ακόμη και αν αποφύγετε τη θεραπεία υψηλής τεχνολογίας και δεν πάσχετε από δερματικά προβλήματα όπως η κυστική ακμή ή η δερματίτιδα, τα οποία, όπως σημειώνει η Σαξένα, συνήθως απαιτούν την παρέμβαση ενός ακριβού δερματολόγου, η ίδια η αγωγή περιποίησης του δέρματος απαιτεί πολλά χρήματα.

Το Into The Gloss, ένας ιστότοπος ομορφιάς, του οποίου η δημοφιλής βινιέτα The Top Shelf ζητά από ανθρώπους με επιρροή να περιγράψουν λεπτομερώς τα πάντα που κάνουν στο δέρμα και τα μαλλιά τους, παρέχει στους αναγνώστες μια σπάνια ματιά στη λιτανεία των υπηρεσιών και των προϊόντων που απαιτούνται για να διατηρήσουν τους διάσημους και πλούσιους να φαίνονται έτσι. Το μοντέλο Angela Lindvall, για παράδειγμα, απαριθμεί προϊόντα περιποίησης του δέρματος που ανέρχονται σε 629 δολάρια, τα περισσότερα από τα οποία έρχονται σε μικρές συσκευασίες μίας χρήσης. Αυτό το εύρος τιμών είναι χαρακτηριστικό του The Top Shelf.

Το ένα και μοναδικό κόλπο των πλούσιων

Όταν οι εύποροι άνθρωποι αναφέρουν μόνο ένα κόλπο που υποτίθεται ότι λειτουργεί ως δια μαγείας, όταν τους ζητείται από κάποιο έντυπο να πουν το «μυστικό της ομορφιάς τους», αποφεύγοντας να μιλήσουν για κρέμες, ορούς και μάσκες αξίας εκατοντάδων δολαρίων.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι μια διατροφή με φρέσκα τρόφιμα, άφθονο νερό και οκτώ ώρες ύπνου κάθε βράδυ δεν επηρεάζουν την εμφάνιση της επιδερμίδας σας- μελέτες έχουν καταδείξει τις σχέσεις μεταξύ και των τριών και της φυσικής εμφάνισης και θα βοηθήσουν τους περισσότερους ανθρώπους να επιτύχουν τον ταπεινό στόχο της απόλυτης καλής εμφάνισης» γράφει Amanda Mull στο The Atlantic.

Μόνο λίγοι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε μια διατροφή με φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Μόνο λίγοι άνθρωποι έχουν τις δουλειές με σταθερά ωράρια που επιτρέπουν έναν καλό νυχτερινό ύπνο. Μόνο λίγοι άνθρωποι μπορούν να πίνουν το νερό που βγαίνει από τη βρύση τους.

Όλα φαίνονται στο δέρμα σου

Το δέρμα τείνει να είναι η πιο ορατή απόδειξη του συσσωρευμένου τρόπου ζωής ενός ατόμου, και αυτό γίνεται ακόμα πιο αληθινό καθώς οι άνθρωποι γερνούν. Τα τελευταία χρόνια ήταν μια περίοδος έκρηξης για την περιποίηση του δέρματος, καθώς οι μεγαλύτεροι Millennials βρίσκονται πλέον στα 30+ και αρχίζουν να κάνουν ρυτίδες γύρω από τα μάτια. Σύντομα, θα χρειαστούν κάτι περισσότερο από μια φανταχτερή κρέμα για να έχουν αποτελέσματα, επειδή το δέρμα χάνει όγκο καθώς το σώμα γερνάει, ανεξάρτητα από το πόσο καλά είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιεί κάποιος. Τότε είναι που έρχονται τα fillers και το Botox, και οι θεραπείες αυτών που περιχαρακώνουν τις ταξικές διαφορές μέσω της κατάστασης του δέρματος ενός ατόμου.

*Με στοιχεία από το theatlantic.com