Τις τελευταίες ώρες του 2022, ένας Βρετανός πέτυχε έναν υψηλό στόχο, ουσιαστικά πρόκειται για άθλο- που είχε θέσει για τη χρονιά: να συγκεντρώσει 1 εκατομμύριο λίρες για τη μάχη κατά του καρκίνου τρέχοντας 365 μαραθωνίους σε 365 ημέρες!

Ο 53χρονος Γκάρι Μακί έτρεξε χθες τον 365ο μαραθώνιο της χρονιάς -15.330 χιλιόμετρα- υπό βροχή, ενώ κοντά στο σπίτι του τον υποδέχτηκαν με επευφημίες οι υποστηρικτές του. Την τελευταία του διαδρομή, 42 χιλιομέτρων, ο Γκάρι Μακί την έτρεξε στις 31 Δεκεμβρίου, ενώ ντόπιοι και συνοδοιπόροι του παρατάχθηκαν και στις δύο πλευρές της γραμμής τερματισμού καθώς ολοκλήρωσε τον τελευταίο μαραθώνιο της χρονιάς, και τον επευφημούσαν.

