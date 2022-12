Στους δώδεκα ανέρχονται οι νεκροί από την επίθεση του Ισλαμικού Κράτους σε πετρελαιοπηγή στην ανατολική Συρία, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η επίθεση αυτή είχε ως στόχο λεωφορεία που μετέφεραν τους εργαζόμενους στην πετρελαιοπηγή του Αλ Ταΐμ, στο Ντέιρ Εζόρ, μια περιοχή της ερήμου όπου οπισθοχώρησαν οι τζιχαντιστές αφού εκδιώχθηκαν από τα προπύργιά τους στη Συρία το 2019.

«Βόμβες εξερράγησαν καθώς περνούσαν τα λεωφορεία, τα οποία στη συνέχεια έγιναν στόχος πυρών», είπε ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου, Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

#Syria 🇸🇾 (#AANES): #ISIS militants targeted 3 buses carrying workers of the Al-Taym oil field in #DeirEzZor.

The attacks appears to be carried with 9M111 Fagot ATGMs —used with 9P135(M) launcher.

It’s noteable that the usage of ATGMs by ISIS in the area is rather rare. pic.twitter.com/NJ8AomM4u7

