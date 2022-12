Τη δική του ιστορία συνεχίζει να γράφει ο Λιονέλ Μέσι. Ο 35χρονος σούπερ σταρ ξεκίνησε βασικός στον μεγάλο τελικό της Αργεντινής με τη Γαλλία και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Μουντιάλ που φτάνει τα 26 ματς.

Το ένα ρεκόρ διαδέχεται το άλλο για τον Pulga, που άφησε στη δεύτερη θέση της σχετικής κατηγορίας τον Λόταρ Ματέους.

Ο Γερμανός είχε καταγράψει 25 συμμετοχές σε Μουντιάλ, με τον Μέσι να τον προσπερνά και να καταλαμβάνει την κορυφή με τη σημερινή του παρουσία στον τελικό του Lusail.

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο απόλυτος ρέκορντμαν και θέλει να οδηγήσει την Αργεντινή στη Γη της Επαγγελίας μετά από 36 ολόκληρα χρόνια.

Lionel Messi makes his 26th appearance at the men’s World Cup, a new record 🍷 pic.twitter.com/Kh5b2bw4dJ

— B/R Football (@brfootball) December 18, 2022