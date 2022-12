Η μεγάλη ώρα είναι τώρα. Εφτασε η στιγμή που περίμενε σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική του περιπέτεια. Στα 35 του ρίχνει την τελευταία… ζαριά για την πιο σημαντική διάκριση. Για ένα τρόπαιο που έχει να δει η χώρα του 36 χρόνια. Αργεντινή και Γαλλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον τελικό του Μουντιάλ και τα βλέμματα είναι στραμμένα στον έναν.

Στον τύπο με το «10» στην πλάτη που οδηγεί την «Αλμπισελέστε» στο όνειρο. Στο απωθημένων τόσων χρόνων. Ο Λιονέλ Μέσι έχει μπροστά του την πρόκληση της ζωής του. Και σε αυτή τη «μάχη», έχει στο πλευρό του το σύνολο του ποδοσφαιρικού πλανήτη.

Παγκόσμιο Κύπελλο Κατάρ: Το τέλος ενός κύκλου 92 χρόνων

Αυτό που στερήθηκε στη Βραζιλία, θέλει να το κάνει δικό του στο Κατάρ. Κόντρα στην σκληροτράχηλη και ταλαντούχα ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάμπ. Κόντρα στην Παγκόσμια πρωταθλήτρια που θα κάνει τα πάντα για το back to back. Το έργο της Αργεντινής και του Λιονέλ Μέσι είναι κάτι παραπάνω από δύσκολο. Απαντες το γνωρίζουν αυτό. Αλλά, όπως έχει αποδείξει στη μέχρι τώρα παρουσία της, βρίσκει τον τρόπο να επιβιώνει από περίπλοκες καταστάσεις. Ο Pulga κάνει τα «μαγικά» του και η αρμάδα του Λιονέλ Σκαλονί ξεφεύγει από τα αδιέξοδα.

Τα όσα αδιανόητα κάνει στο last dance του θα μείνουν στην ιστορία (πέντε γκολ, τρεις ασίστ). Για χρόνια ολόκληρα θα μνημονεύονται οι εξωγήινες εμφανίσεις του Λιονέλ Μέσι στα γήπεδα του Κατάρ. Μόνο… σπαθιά δεν έχει καταπιεί μέχρι στιγμής ο Αργεντινός σούπερ σταρ, αναζητώντας την ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Αυτή που δεν αποδόθηκε το 2014. Και όπως είπαμε, ο «Μεσσίας» δε θα είναι μόνος του κόντρα στους «Τρικολόρ». Αστέρες του αθλήματος θέλουν να δουν τον Pulga στην κορυφή του κόσμου. Και, μάλιστα, το… διατυμπανίζουν. Με μια φωνή, ενώνονται και «απαιτούν»: Το Μουντιάλ να καταλήξει στον κορυφαίο όλων.

«Η Αργεντινή δεν παίζει σπουδαίο ποδόσφαιρο, αλλά έχει απίστευτη επιθυμία, τρέχουν όλοι μαζί, έχουν όλοι μια επιθετικότητα… και μετά έχουν τον Μέσι, που όταν πλησιάζει τη περιοχή είναι πολύ καθοριστικός. Προσωπικά θα τον χαιρόμουν αν το κερδίσει», δήλωσε το «φαινόμενο». Παρόλο που είναι Βραζιλιάνος, ο Ρονάλντο εξέφρασε την επιθυμία να δει παγκόσμιο πρωταθλητή τον Pulga. Και δεν είναι ο μόνος από τη χώρα του καφέ.

«Σου άξιζε ήδη να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής πριν, αλλά ο Θεός τα ξέρει όλα και θα σε στέψει αυτή την Κυριακή. Αξίζεις αυτόν τον τίτλο για αυτό που είσαι και για το υπέροχο ποδόσφαιρο που έπαιζες πάντα. Σου βγάζω το καπέλο. Ο Θεός να σε έχει καλά», τόνισε ο Ριβάλντο, που αποθέωσε τον Λιονέλ Μέσι.

Lionel Messi even has Brazil legends coming out to support him 😁 pic.twitter.com/x9ArrWOnrK — ESPN FC (@ESPNFC) December 14, 2022

Τη σκυτάλη πήρε ο προπονητής της εθνικής Γερμανίας, Χάνσι Φλικ: «Αν είσαι ρομαντικός στο ποδόσφαιρο, θα θέλεις ο Lionel Messi (να κερδίσει) επειδή είναι ο πιο εξαιρετικός παίκτης των τελευταίων 10 ετών. Εξακολουθεί να δείχνει την ποιότητα που έχει σε αυτή την ηλικία».

Hansi Flick on the World Cup final: «If you’re a football romantic, you’ll want Lionel Messi (to win) because he’s the most outstanding player of the past 10 years. He’s still showing the quality he has at this age» [@SID_Sportnews] pic.twitter.com/puEmuhh1Ea — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 17, 2022

Μέλι για τον μέγα Λίο έσταξε και ο κόουτς της Μπενφίκα, Ρότζερ Σμιντ: «Φυσικά, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Κυριακής θα υποστηρίξω την Αργεντινή. Έχουμε δύο παίκτες εκεί και για να είμαι ειλικρινής, αγαπώ τον Μέσι. Είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο».

Roger Schmidt: «Claro que na final de domingo do Mundial vou torcer pela Argentina. Temos lá dois jogadores e, para ser honesto, eu adoro o Messi. Ele é o melhor jogador do Mundo!» pic.twitter.com/x0H5UItNq6 — Cabine Desportiva (@CabineSport) December 16, 2022

Μάλιστα, με τον Λιονέλ Μέσι είναι ακόμα και οι Γάλλοι! Τρανό παράδειγμα ο Αντρέ Ζινιάκ. Ο έμπειρος επιθετικός που βγάζει το ψωμί του στο Μεξικό με τη φανέλα της Τίγκρες, εξέφρασε την επιθυμία να καταλήξει η κούπα στον Μέσι και την Αργεντινή του Σκαλόνι. «Σήμερα στην Αργεντινή θέλουν να κερδίσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο για τον Μέσι. Είμαι Γάλλος, αλλά θα ήθελα ο Μέσι να σηκώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο γιατί του αξίζει για όλη του την καριέρα», τόνισε ο Ζινιάκ.

Former French forward André Pierre Gignac: 🗣️ “Today in Argentina they want to win the World Cup for Messi. I’m French, but I would like Messi to lift the World Cup because he deserves it for his whole career.” pic.twitter.com/YUuH5Fm5kw — SPORTbible (@sportbible) December 17, 2022

Μονάχα ένα τρόπαιο «απουσιάζει» από τη μυθική συλλογή του Λιονέλ Μέσι. Οχτώ χρόνια μετά τη χαμένη ευκαιρία της Βραζιλίας, ο Pulga προσπαθήσει να κάνει δικό του αυτό που του χρωστάει ο Θεός του ποδοσφαίρου.