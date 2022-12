Το παιχνίδι της Βραζιλίας με τη Νότια Κορέα ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ 2022 που φιλοξενήθηκε στο «Stadium 974» και… από την επόμενη κιόλας μέρα άρχισε η η αποσυναρμολόγησή του.

Το καινοτόμο γήπεδο που συνίσταται από 974 κοντέινερ πλοίων, εξ ου και η ονομασία του, ως φόρος τιμής στη βιομηχανική ιστορία της περιοχής, αποτέλεσε μία από τις ατραξιόν του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

How incredible..

The 974 Stadium in Doha is almost completely dismantled afterhosting the match between Brazil and South Korea on Monday.

Here’s a timelapse of when it was being builtpic.twitter.com/7XLNVuITDk

— Thomas Mlambo (@thomasmlambo) December 9, 2022