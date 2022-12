Την πρόκρισή του στον τελικό του τουρνουά Mubadala World Tennis Championship που διεξάγεται στο Αμπου Ντάμπι, εξασφάλισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε στον ημιτελικό με 2-0 σετ του Κάσπερ Ρουντ (Νο3), κατακτώντας και τα δύο σετ με 6-2, σε έναν αγώνα που διήρκεσε 65 λεπτά.

Ο Τσιτσιπάς, νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει στον καταληκτικό αγώνα του τουρνουά επίδειξης το νικητή του ζευγαριού, Κάρλος Αλκάραθ (Νο1) – Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο8).

Πολυνίκης της διοργάνωσης είναι ο Ράφα Ναδάλ με πέντε κατακτήσεις, με τον Τσιτσιπά να έχει ηττηθεί από τον Ισπανό τη μία και μοναδική προηγούμενη φορά που έφτασε στον τελικό. Η δεύτερη απόπειρα του 24χρονου Έλληνα τενίστα θα γίνει αύριο (18/12) στις 15:00.

.@steftsitsipas has booked his spot in the 2022 #MWTC final #ThisIsMWTC pic.twitter.com/XzD13iLS1q

— Mubadala World Tennis Championship (@MubadalaWTC) December 17, 2022