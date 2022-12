Το διαδίκτυο έχει εμμονή με το It Girl. Αν είστε γυναίκα μιας συγκεκριμένης ηλικίας και αντίστοιχου καταναλωτικού target group, 10 λεπτά «κύλισης» στο TikTok είναι συνήθως το μόνο που χρειάζεται για να εκτεθείτε σε έναν καταιγισμό «περιεχομένου» σχετικά με το άπιαστο αρχέτυπο (που χρησιμοποιείται εναλλακτικά με το παρατσούκλι «cool girl») – ποια είναι, τι φοράει, τι τρώει, τι αγοράζει και, το σημαντικότερο, πώς να γίνετε σαν κι αυτήν.

Το It Girl της επιλογής του αλγορίθμου σας μπορεί να είναι η Λίλι Ρόουζ-Ντεπ, η Αλέξα Ντέμι, η Ματίλντα Τζερφ ή κάποια άλλη εντελώς, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας στο περιεχόμενο.

Για κάθε κατάβαση στην κουνελότρυπα του It Girl υπάρχει ολόκληρη οικοτεχνία του TikTok με τους αυτοαποκαλούμενους It Girl influencers, οι οποίοι προσφέρουν τα κοινωνικά τους μέσα (και τους συνδέσμους θυγατρικών της Amazon) ως οδηγό για το πώς οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν την ονειρεμένη It περσόνα για τον εαυτό τους.

To It girl και η εκτυφλωτική αύρα του δεν είναι τωρινό

Θα ήταν ανακριβές, βέβαια, να πούμε ότι η εμμονή με το It Girl είναι φαινόμενο της εποχής του διαδικτύου. Όλοι είχαν πάντα εμμονή με αυτό ακόμα και πριν από την εποχή της μόνιμης παρακολούθησης μιας οθόνης, και πιθανότατα πάντα θα έχουμε εμμονή μαζί του.

Το άπιαστο αρχέτυπο είναι μια μοναδική φιγούρα στη συλλογική συνείδηση και έχει βαθιά πολιτιστική σημασία. Πώς θα καταλαβαίναμε τη δεκαετία του ’50 αν δεν υπήρχε η Μέριλιν Μονρόε; Ποιος κρατάει έναν καθρέφτη στο ήθος της νεανικής αντι-κουλτούρας της δεκαετίας του ’90 όπως η Κλόι Σεβινί;

Είτε πρόκειται για τη Ναόμι Κάμπελ, την Πάρις Χίλτον ή την Έντι Σέντγουικ, ένα πραγματικό It Girl λειτουργεί ως πρίσμα για τον κόσμο στον οποίο ζει- αντανακλά την κουλτούρα γύρω της και συμβάλλει στην αλλαγή της. Όλοι θέλουν να γίνουν σαν κι αυτήν, αλλά αυτή ορίζεται από το άπιαστο της. Η σπανιότητα της περσόνας του It Girl ήταν ανέκαθεν κεντρικό στοιχείο της πολιτιστικής της απήχησης: αν όλοι μπορούσαν να είναι It Girl, τότε κανείς δεν θα ήταν.

Σαν το καρότο που κρέμεται από το ραβδί

Το γεγονός αυτό καθιστά λίγο ενοχλητικό το γεγονός ότι μια εκδοχή της περσόνας του It Girl πωλείται τώρα ως εμπόρευμα σε ένα τεράστιο και πρόθυμο κοινό. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το αρχέτυπο του «κουλ κοριτσιού» – και η φαντασίωση ότι ο καθένας θα μπορούσε να γίνει σαν αυτό – λειτουργεί σαν καρότο που κρέμεται από ένα ραβδί.

Αν πιστέψουμε τα viral βίντεο, το να είσαι ένα It Girl στο διαδίκτυο σημαίνει να αγοράζεις τα σωστά αντικείμενα (συχνά κομμάτια γρήγορης μόδας σε υπερβολικές τιμές ώστε να αισθάνεσαι αόριστα πολυτελής), να ακολουθείς με θρησκευτική ευλάβεια τις τάσεις (αντί να λειτουργείς έξω από αυτές) και, φυσικά, να καταναλώνεις μια ατελείωτη ροή περιεχομένου που σε διδάσκει πώς να βελτιστοποιείς την ύπαρξή σου για τον καταναλωτή που έχεις στο μυαλό σου.

Οι It Girl influencers αποδεικνύουν την εξειδίκευσή τους φτιάχνοντας και δημοσιεύοντας λίστες με τα πιο cool χαρακτηριστικά τους, τις πιο αξιοζήλευτες στιγμές τους και το άψογο γούστο και στυλ τους – αλλά σπάνια ξεφεύγουν από μια παγκοσμιοποιημένη, one-size-fits-all αισθητική Ένα δημοφιλές βίντεο περιγράφει μια λίστα 25 βημάτων σχετικά με το πώς να γίνεις Cool Girl, με το πρώτο και πιο κρίσιμο σημείο να τονίζει ότι δεν πρέπει να νοιάζεται κανείς για το πώς τον αντιλαμβάνονται.

Πρόκειται για μια προφανή αντίφαση που αποκαλύπτει την ένταση που υπάρχει στην επιδίωξη του Cool ή It Girl status μέσω της κατανάλωσης: η κατάσταση της αβίαστης, απόμακρης, αδιάφορης, σε μεγάλο βαθμό offline και ανεπηρέαστης από τις μικρο-τάσεις είναι συχνά αυτό που την κάνει τόσο φετιχοποιημένη φιγούρα.

Φαίνεται να ζει τη ζωή της αντί να αναζητά την προσοχή, αλλά ένα αναμφισβήτητο μέρος της γοητείας, φυσικά, είναι ότι φαίνεται πάντα να την παίρνει ούτως ή άλλως. Το It Girl, όπως υπάρχει στη συνείδηση των καταναλωτών, είναι μια φαντασίωση αυθεντικότητας. Ως εκ τούτου, η πράξη της προσπάθειας προβολής ενός είδους It Girl από μπισκότα, προϊόντα μαλλιών, brand καφέ και οδοντόπαστων, συχνά, έρχεται σε εγγενή αντίθεση με τους λόγους για τους οποίους είναι εξ αρχής τόσο ελκυστική προσωπικότητα.

Οι καιροί άλλαξαν – To It girl απέκτησε διαδικτυακό αποτύπωμα

Όταν προσπαθεί κανείς να γίνει κάτι μέσω εμπορικών αναρτήσεων τότε ο στόχος μένει μονίμως απρόσιτος. Αυτό αφήνει τον καταναλωτή πάντα διψασμένο για νέα αντικείμενα προς αγορά, νέες δίαιτες προς δοκιμή, και φυσικά, περισσότερα βίντεο από τους It Girl influencers που υπόσχονται να τον φέρουν όλο και πιο κοντά στην ιδιότητα του It Girl – αφήνοντας, βέβαια, εκτός ότι όσο πιο πολύ προσπαθείς, τόσο πιο πολύ απομακρύνεσαι.

Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί και για τη μόδα του It Girl. Τα ρούχα του It Girl είναι περιζήτητα σε μεγάλο βαθμό λόγω της αύρας του ατόμου που τα φοράει- αυτή η coolness δημιουργείται συχνά από την πρωτοτυπία και το καινοτόμο γούστο του It Girl. Είναι αυτή η ουσία που την κάνει ένα αξιοζήλευτο αντικείμενο. Όταν οι πάντες προσπαθούν να την μιμηθούν αγοράζοντας ό,τι φοράει, καταλήγουν να αναιρούν την ίδια την ποιότητα που συχνά αναζητούσαν πραγματικά εξ αρχής.

Οι φιλοδοξίες τους δεν πραγματοποιούνται ποτέ αγοράζοντας απομιμήσεις σχεδιαστών από fast fashion brands ή αλλάζοντας το σχήμα των φρυδιών τους, επειδή η αισθητική δεν σημαίνει και πολλά από μόνη της- έτσι, είναι πάντα έτοιμες να αγοράσουν κάτι καινούργιο.

Αυτή η δυναμική, ενώ δεν ικανοποιεί τους καταναλωτές, ήταν πάντα πολύ καλή για τις εταιρείες. Η εταιρική κεφαλαιοποίηση της περσόνας του It Girl δεν είναι μυστικό – μέσα από PR pitches, καμπάνιες επιρροής και μάρκετινγκ SEO, το branding των ειδών ένδυσης ως ένα βήμα προς την κατεύθυνση του να γίνεις ένα διαρκώς αξιοζήλευτο κορίτσι του κέντρου έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της βιομηχανίας της μόδας.

Και αντίθετα με την αρχική του έννοια η μαζικά εμπορεύσιμη εκδοχή του It Girl δεν έχει να κάνει με την ατομικότητα, την απροσδιοριστία ή την ατίθαση φύση: έχει να κάνει με το να πείσει τους ανθρώπους να πληρώσουν για να χωρέσουν σε ένα κουτί που τους έχουν σε μεγάλο βαθμό προδιαγράψει οι διαφημιστές και οι εταιρείες.

Σε ένα τοπίο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που διαιωνίζει ολοένα και περισσότερο την εμμονική αυτοεπιτήρηση, την επιμελημένη αυτογνωσία και την υψηλή απόδοση, είναι προφανές γιατί η offline, αβίαστη, ανεπηρέαστη προσωπικότητα του It Girl είναι τόσο καθολικό φετίχ όσο και εντελώς απρόσιτο.

Η φαντασίωση του It Girl είναι τελικά μια φαντασίωση ελευθερίας. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αγοράσει μέσα από ένα λινκ που οδηγεί σε κάποιο brand.

*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο i-d.vice.com