Η καναδική εταιρεία TC Energy, που εκμεταλλεύεται τον αγωγό μεταφοράς πετρελαίου Keystone ο οποίος συνδέει τον Καναδά με τις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο αγωγός αυτός έκλεισε λόγω διαρροής που παρατηρήθηκε στη Νεμπράσκα.

«Κλείσαμε το δίκτυο των αγωγών Keystone και κινητοποιήσαμε το προσωπικό και τον εξοπλισμό μας» λόγω μιας διαρροής πετρελαίου σε ένα ποτάμι, που απέχει περίπου 32 χιλιόμετρα νοτίως της Στιλ Σίτι.

Ο συναγερμός σήμανε γύρω στις 8 το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου, όταν παρατηρήθηκε πτώση της πίεσης στο σύστημα, διευκρίνισε η TV Energy. Το τμήμα του αγωγού όπου εντοπίστηκε η διαρροή απομονώθηκε και τοποθετήθηκαν φράγματα για να ελεγχθεί η ρύπανση.

Η εταιρεία δεν έχει δώσει ακόμη λεπτομέρειες για το εύρος ή την αιτία της διαρροής αλλά δεσμεύτηκε ότι θα παρουσιάσει περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτό καταστεί δυνατόν.

Η τιμή του αμερικανικού αργού WTI, παράδοσης Ιανουαρίου, κατέγραφε άνοδο 4,04%, στα 74,92 δολάρια, γύρω στις 15.55 (ώρα Ελλάδας).

WTI pops a couple bucks a barrel on TC Energy shutting the Keystone pipeline in response to an oil spill in Nebraska

Keystone capacity is 830,000 bopd from Canadian oil sands to US Gulf #oott #keystonepipeline $TRP pic.twitter.com/ds2JQdsguL

— Will Hares (@WillHares) December 8, 2022