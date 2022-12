Μια υπερπολυτελής θαλαμηγός αξίας 200 εκατ. δολαρίων που ανήκει στον Βίκτoρ Μεντβεντσούκ, ολιγάρχη και φίλο του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος τελεί υπό κυρώσεις, πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία μετά την κατάσχεσή της στην Κροατία νωρίτερα φέτος.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, η ουκρανική κυβέρνηση δήλωσε ότι ένα κροατικό δικαστήριο αποφάσισε πως η 92,5 μέτρων θαλαμηγός Royal Romance του Μεντβεντσούκ θα πρέπει να μεταβιβαστεί στην ουκρανική Υπηρεσία Ανάκτησης και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Arma), η οποία δήλωσε ότι «θα διατηρήσει την οικονομική αξία της με την πώλησή της σε δημοπρασία».

Πρόκειται για την πρώτη τέτοιου είδους πώληση προς όφελος του λαού της Ουκρανίας από τότε που οι δυτικές κυβερνήσεις επέβαλαν περιορισμούς στα περιουσιακά στοιχεία εκατοντάδων ολιγαρχών μετά την εισβολή της το Φεβρουάριο.

Ο Μεντβέντσουκ, 68 ετών, είναι Ουκρανός πολιτικός υπέρ του Κρεμλίνου, που συνελήφθη στην Ουκρανία τον Απρίλιο και παραδόθηκε στη Ρωσία σε ανταλλαγή κρατουμένων τον Σεπτέμβριο. Αναφέρεται συχνά ως ο «σκοτεινός πρίγκιπας» της ουκρανικής πολιτικής και ο Πούτιν είναι νονός της κόρης του, Ντάρια.

Η Arma, ειδικό παρακλάδι της ουκρανικής κυβέρνησης που είναι επιφορτισμένος με «την ανεύρεση, τον εντοπισμό και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από διαφθορά», δήλωσε ότι πράκτορές της μετέβησαν στην Κροατία και «επιθεώρησαν τη συλληφθείσα θαλαμηγό που ανήκει στα μέλη της οικογένειας ενός λαϊκού βουλευτή και ενός από τους ηγέτες μιας πολιτικής δύναμης που απαγορεύτηκε στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με την κροατική εφημερίδα Jutarnji list, η κροατική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο γιοτ τον περασμένο μήνα για λογαριασμό του FBI. Η εφημερίδα ανέφερε ότι δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για την έκδοση εντάλματος έρευνας στις 15 Νοεμβρίου και επιβεβαίωσε ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου. Ο δικαστής Dinko Mešin φέρεται να είπε στην εφημερίδα ότι το ένταλμα έρευνας κατονομάζει τον Μεντβεντσούκ και τη σύζυγό του, Οκσάνα Μαρτσένκο, σε σχέση με υποτιθέμενο ξέπλυμα χρήματος.

