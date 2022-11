Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών σε σταθμό του μετρό στην Τεχεράνη και ξυλοκόπησαν γυναίκες που δεν φορούσαν την υποχρεωτική μαντήλα, εν μέσω ταραχών τις τελευταίες βδομάδες μετά τον θάνατο της 21χρονης Μαχσά Αμινί.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν επιβάτες να τρέχουν προς τις εξόδους του μετρό, με πολλούς να πέφτουν και να ποδοπατούνται, αφού η αστυνομία άνοιξε πυρ σε πλατφόρμα σταθμού που ήταν γεμάτη, σύμφωνα με τον Guardian.

Αστυνομικοί βιντεοσκοπήθηκαν επίσης να προχωρούν μέσα σε βαγόνια συρμού και να χτυπούν γυναίκες με τα γκλομπ τους.

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν και εχθές με τους διοργανωτές να καλούν σε τριήμερη δράση για να τιμήσουν τον «Ματωμένο Νοέμβριο» του 2019, όταν εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της αύξησης των τιμών των καυσίμων.

«Θα αγωνιστούμε! Θα πεθάνουμε! Θα πάρουμε πίσω το Ιράν!», ακούγονται δεκάδες διαδηλωτές να φωνάζουν γύρω από μια φωτιά σε δρόμο της Τεχεράνης, σε βίντεο που δημοσίευσε ο λογαριασμός 1500tasvir.

I’m a woman from Iran, I carry the wounds of war which was imposed on us by our own regime. I am Wounded but unbowed and I will continue to go to the streets to protest not only against compulsory hijab but against gender apartheid regime. We will win this battle.#MahsaAmini pic.twitter.com/ggAnxDLJcg

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 16, 2022