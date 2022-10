Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν η τροπική καταιγίδα Ρόσλιν σάρωσε παράκτιες πολιτείες στο δυτικό Μεξικό (φωτογραφία, επάνω, από Hugo Cervantes/Reuters).

Ενώ η Ρόσλιν χαρακτηριζόταν κυκλώνας Κατηγορίας 3 το πρωί της Κυριακής, όταν έπληξε την αραιοκατοικημένη πολιτεία Ναγιαρίτ, τα δημοφιλή τουριστικά θέρετρα Σαγιουλίτα και Πούντα Μίτα γλίτωσαν, καθώς αργότερα εξασθένησε σταδιακά κινούμενη βορειοανατολικά.

Αξιωματούχοι της Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσαν ότι δύο γυναίκες σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσαν τα σπίτια τους στην πόλη Ροσαμοράδα και 74χρονος έχασε τη ζωή του στο Σαντιάγο Ιξκουίντλα, 40 χιλιόμετρα μακρύτερα.

Η τροπική καταιγίδα Ρόσλιν κατέστρεψε σπίτια, ξερίζωσε δέντρα, αναποδογύρισε αυτοκίνητα και προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες.

Η Λάουρα Βελάσκες, επικεφαλής της πολιτικής προστασίας, δήλωσε ότι δυνάμεις του στρατού αναπτύχθηκαν στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να συνδράμουν να καθαριστούν περιοχές από συντρίμμια.

Ανέφερε επίσης ότι πολλοί κάτοικοι κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθούν σε καταφύγια. «Οι εκκενώσεις είχαν πολύ σημαντικό αντίκτυπο, οι κάτοικοι ήταν έτοιμοι ν’ απομακρυνθούν», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου.

Η δημόσια επιχείρηση ηλεκτροδότησης CFE ανέφερε χθες Δευτέρα ότι μπόρεσε να αποκαταστήσει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο 71% των περίπου 180.000 νοικοκυριών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πολιτείες Ναγιαρίτ, Χαλίσκο και Σιναλόα.

