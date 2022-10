Η τροπική καταιγίδα Ρόσλιν, που έφθασε πάνω από τη γη στο βορειοδυτικό Μεξικό χθες Κυριακή, όταν ακόμη χαρακτηριζόταν τυφώνας Κατηγορίας 3, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και κατέστρεψε δρόμους, πάντως μετεωρολόγοι ανέμεναν να διαλυθεί εντός ωρών (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Liberto Urena).

«Διαπιστώσαμε πως ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Ροσαμοράδα», δήλωσε ο Χόρχε Μπενίτο Ροδρίγκες, αξιωματούχος αρμόδιος για τη δημόσια ασφάλεια στην πολιτεία Ναγιαρίτ, σε μεξικανικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών, επρόκειτο για γυναίκα 39 ετών.

Οι αρχές ανέφεραν αργότερα ότι 75χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τμήμα της στέγης του σπιτιού του στο νησί Μεσκαλτιτάν.

Στις 03:00 (ώρα Ελλάδας), η Ρόσλιν βρισκόταν σε σημείο 95 χιλιόμετρα από την πόλη Τορεόν (βόρεια), με ανέμους σταθερής ταχύτητας 55 χιλιομέτρων την ώρα. Αναμενόταν να διαλυθεί εντελώς μέσα σε μερικές ώρες, σύμφωνα με το εθνικό κέντρο τυφώνων/κυκλώνων (NHC) των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, το φαινόμενο ενισχύθηκε σε τυφώνα κατηγορίας 4 σε μικρό χρονικό διάστημα, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές και στους κατοίκους των πολιτειών Ναγιαρίτ και Χαλίσκο.

Οποιοδήποτε τέτοιο φαινόμενο ξεπερνά την Κατηγορία 3 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον θεωρείται «μείζον», δυνητικά καταστροφικό. Ηταν η πρώτη φορά που καταγράφηκε φαινόμενο αυτής της κατηγορίας τη φετινή περίοδο των τυφώνων και των κυκλώνων.

#Roslyn really did a number on many #Nayarit communities. This video for example is just one of many instances of destructive winds from Roslyn. This was in Acaponeta. #tropicswx #HurricaneRoslyn

Εφθασε χθες περί τις 14:20 (ώρα Ελλάδας) πάνω από τη γη κοντά στη Σάντα Κρους (Ναγιαρίτ), όπου ζουν 1.200 άνθρωποι, κυρίως αλιείς και γεωργοί.

Ζημιές, ορισμένες σχετικά περιορισμένες πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και κατολισθήσεις καταγράφηκαν από την Πολιτική Προστασία στις πολιτείες Ναγιαρίτ και Χαλίσκο, που επλήγησαν κυρίως από το φαινόμενο.

Οι πλημμύρες «δεν είναι τόσο μεγάλος κίνδυνος», είχε κρίνει νωρίτερα ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας στη Ναγιαρίτ, ο Πέδρο Νούνιες.

Hurricane #ROSLYN coming through #PuertoVallarta at 4:59AM pic.twitter.com/DBN06js8wM

Το παραθαλάσσιο θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα (πολιτεία Χαλίσκο), που μετρά 220.000 κατοίκους και είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις στον τομέα που χτυπήθηκε από τη Ρόσλιν, άρχισε απογραφή των ζημιών.

«Ηταν λιγάκι τρομακτικό. Το νερό άρχισε να μπαίνει στο σπίτι μας, αναγκαστήκαμε να πάρουμε τα παιδιά μας και να πάμε σε σημείο με μεγαλύτερο υψόμετρο. Ημασταν κάτω από τη βροχή κάπου τρεις ώρες, το σπίτι καταστράφηκε», αφηγήθηκε ο Ερικ Νιούκαμερ, Αμερικανός που εγκαταστάθηκε στο Πουέρτο Βαγιάρτα πριν τρεις μήνες.

More of the incredible damage from Roslyn in Acaponeta, Nayarit, about 30 kilometres inland from the ocean.

Imagine the force to take down a concrete wall. Unreal.#Huracán #Roslyn #Nayarit #Vallarta https://t.co/Ijekwe7385

— El Canaco (@ElCanaco) October 23, 2022