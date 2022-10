Η Τζόρτζια Μελόνι θα μεταβεί στις 5:30 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) στο προεδρικό μέγαρο Κηρινάλιο για να λάβει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρελα εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Αν η Μελόνι κάνει δεκτή «χωρίς επιφύλαξη» την εντολή, θα μπορούσε να παραδώσει στον Ματαρέλα ακόμη και σήμερα τον πλήρη κατάλογο των υπουργών της και η νέα κυβέρνηση της Ιταλίας να ορκιστεί μέσα στο σαββατοκύριακο.

Οι εκπρόσωποι της συμμαχίας συναντήθηκαν νωρίτερα σήμερα με τον Ιταλό πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα. Η αντιπροσωπεία που μετέβη στο προεδρικό μέγαρο Κυρινάλιο ήταν δωδεκαμελής με επικεφαλής την Τζόρτζια Μελόνι, τον Ματέο Σαλβίνι και τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

«Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφερθήκαμε στην ανάγκη να εξασφαλιστεί μια νέα κυβέρνηση για την χώρα όσο πιο σύντομα γίνεται, λόγω και των ουσιαστικών αναγκών, σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο. Όλη η συμμαχία μας παρουσιάσθηκε ενωμένη και δεν είναι τυχαίο.

Εκφρασθήκαμε όλοι ομόφωνα και υποδείξαμε την υποφαινόμενη ως υποψήφια για την ανάθεση εντολής σχηματισμού νέας κυβέρνησης. Αναμένουμε τις αποφάσεις του προέδρου της Δημοκρατίας, τον οποίο και ευχαριστούμε, και κάνουμε γνωστό ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα».

Οι ευρωπαίοι ηγέτες, συγκεντρωμένοι στις Βρυξέλλες, αποχαιρέτησαν τον Μάριο Ντράγκι, ο οποίος τους ζήτησε να κρατήσουν την Ευρωπαϊκή Ενωση σαν άστρο φωτεινό που δείχνει τον δρόμο σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς.

«Ευχαριστούμε Μάριο. Σου ευχόμαστε το καλύτερο για το μέλλον, όποιο κι αν είναι το κόστος», λέει στο βίντεο που ανήρτησε στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

