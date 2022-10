Οι ιρανικές δικαστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τέσσερις κρατούμενοι σκοτώθηκαν και 61 τραυματίστηκαν από τη φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, μετέδωσε το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι τέσσερις κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους από την εισπνοή καπνού που προκλήθηκε από τη φωτιά, ενώ τέσσερις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε εν μέσω των συνεχιζόμενων ταραχών που προκλήθηκαν από τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί υπό κράτηση από την αστυνομία ηθών πριν από ένα μήνα.

Οι διαδηλώσεις εξελίχθηκαν σε μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις έναντι της θεοκρατικής ηγεσίας μετά την επανάσταση του 1979 και έχουν αντιμετωπιστεί με βίαιη καταστολή.

Προτού δώσουν οι αρχές απολογισμό από την πυρκαγιά στη δημοσιότητα, κάποιες οικογένειες πολιτικών κρατουμένων κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας από τις αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των κρατουμένων στην Εβίν.

BREAKING: Evin Prison, the infamous fortress where Tehran’s political prisoners are warehoused, is on fire today, October 15, with reports of gunfire from the facility pic.twitter.com/Gt6PJru2C4

Η διαβόητη φυλακή Εβίν, όπου κρατούνται ποινικοί και πολιτικοί κρατούμενοι, κατηγορείται επί μακρόν από δυτικές οργανώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βρισκόταν στη μαύρη λίστα της αμερικανικής κυβέρνησης το 2018 για «σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Η ιρανική κρατική τηλεόραση πρόβαλε ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει ότι έχει επανέλθει η τάξη στη φυλακή σήμερα.

I lived in Atisaz towers, across from Evin prison. I spoke now to a friend there and could hear-as reflected in this video-cries of ‘death to Khamenei’ and gunshots. Evin is full of political prisoners, including US citizens. Their families are terrified. pic.twitter.com/Xmvug6w2VK

— Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 15, 2022