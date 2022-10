Tο Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε εγκρίνει τα χτυπήματα στην Ουκρανία.

«Φυσικά, τα κύρια σημεία της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς αναφορές στον αρχιστράτηγο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Ντμίτρι Σ. Πεσκόφ όπως μεταδίδουν οι New York Times.

Την ίδια ώρα τα ρωσικά μέσα μετέδωσαν στο Telegram μέρος των δηλώσεων του Ρώσου προέδρου στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Κατόπιν πρότασης του ρωσικού υπουργείου Άμυνας και σύμφωνα με το σχέδιο του Γενικού Επιτελείου, εξαπολύθηκε μαζικό πλήγμα με όπλα μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας κατά των ουκρανικών εγκαταστάσεων ενέργειας, στρατιωτικού ελέγχου και επικοινωνίας», ανέφερε ο Βλαντιμίρ Πούτιν μεταξύ άλλων στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Πούτιν επισήμανε επίσης πως «εάν το Κίεβο συνεχίσει να πραγματοποιεί τρομοκρατικές επιθέσεις στη Ρωσία, η απάντηση της Μόσχας θα είναι σκληρή».

Σε ένα πρωτοφανές προπαγανδιστικό παραλήρημα, ο Πούτιν πρόσθεσε πως «είναι προφανές ότι οι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες είναι αυτές που διέταξαν και πραγματοποίησαν την τρομοκρατική επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας. Το καθεστώς του Κιέβου χρησιμοποιεί τρομοκρατικές μεθόδους εδώ και πολύ καιρό».

Σημειώνεται πως μέλη της Ομάδας των «7» ισχυρών θα συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία αύριο, επιβεβαίωσε η γερμανική κυβέρνηση.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε μια τέτοια συνάντηση στον απόηχο των επιθέσεων στην Ουκρανία. Στο Twitter, ανέφερε: «Συμφώνησα με τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς της Γερμανίας που ασκεί την προεδρία της G7 για μια επείγουσα συνεδρίαση της Ομάδας».

«Η ομιλία μου έχει προγραμματιστεί, θα μιλήσω για τις τρομοκρατικές επιθέσεις από τη [Ρωσική Ομοσπονδία]. «Συζητήσαμε επίσης το θέμα της αυξανόμενης πίεσης στην RF και της βοήθειας για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών».

Putin’s address may be an attempt to provide a ‘justification’ for relentless Ukrainian strikes, but does he have the capabilities to continue at this pace?

Sky’s Diana Magnay gives her reaction to the Russian president’s latest message 👉 https://t.co/J5FjFUH9Yv

📺 Sky 501 pic.twitter.com/wDjBdAHq3J

— Sky News (@SkyNews) October 10, 2022