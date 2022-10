Η πολύνεκρη τραγωδία στο στάδιο «Kunjuruhan» στην Ινδονησία, έχει συγκλονίσει όλο τον πλανήτη. Περισσότεροι από 130 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα στην πόλη Μαλάνγκ, μεταξύ των οποίων και αρκετά παιδιά.

Η UEFA γνωστοποίησε πως σε όλα τα παιχνίδια, όλων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για αυτή την εβδομάδα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όλων των θυμάτων.

A moment of silence will be held prior to kick-off at all UEFA matches this week, in memory of the victims of the tragic events at Kanjuruhan Stadium in Indonesia.

— UEFA (@UEFA) October 4, 2022