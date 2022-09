Στη δικαιοσύνη θα προσφύγει η οικογένεια ενός νεαρού Αφροαμερικανού στις ΗΠΑ, τον οποίο σκότωσαν αστυνομικοί την ώρα που βρισκόταν στο κρεβάτι του, δήλωσε ο δικηγόρος του, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αγανάκτηση στο Οχάιο.

Ο Ντόνοβαν Λιους, 20 ετών, σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κολόμπους, πρωτεύουσα της πολιτείας αυτής των βορειοανατολικών ΗΠΑ.

Βίντεο από την κάμερα που έφερε ένας από τους αστυνομικούς, οι οποίοι είχαν ένταλμα σύλληψης, δείχνει έναν αστυνομικό συνοδεία ενός σκύλου να ανοίγει την πόρτα ενός δωματίου και στη συνέχεια, σχεδόν αμέσως, να πυροβολεί εναντίον του Λιους που βρισκόταν σε ένα κρεβάτι.

“In literally the blink of an eye, a Columbus Police Officer shot and killed Donovan Lewis, an unarmed young black man who was alone in his bed in the middle of the night.”

