Σε αναζήτηση σκάφους στο οποίο βρίσκονται δεκάδες μετανάστες βρίσκονται οι λιμενικές αρχές της Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σκάφος με 75 μετανάστες -εκ των οποίων 20 είναι παιδιά, φέρεται να εξέπεμψε SOS δυτικά του Ταινάρου.

🆘75 people, incl. 20 children, in distress west of cape Tainaron, Peloponnese, #Greece

They report that they have no food and water, and water is entering their boat. @HCoastGuard is informed. We hope they will rescue soon and bring the people to safety.#StopPushbacks pic.twitter.com/Nu42k6eVLf

— Alarm Phone (@alarm_phone) September 1, 2022