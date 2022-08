Τα σκουριασμένα ερείπια του Τιτανικού συνεχίζουν να καταστρέφονται, προειδοποιούν ομάδες που ερευνούν το ναυάγιο με υποβρύχια σκάφη.

Προηγούμενες αποστολές στα ερείπια του βυθισμένου βρετανικού επιβατηγού πλοίου στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό είχαν διαπιστώσει ότι το πλοίο «φθείρεται ραγδαία» εξαιτίας των βακτηρίων που καταναλώνουν μέταλλα, περισσότερα από 100 χρόνια αφότου βυθίστηκε κατά το παρθενικό του ταξίδι.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, σε 20 χρόνια το ναυάγιο του Τιτανικού μπορεί να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Όπως αναφέρει ο Independent, η OceanGate Expeditions -μια εταιρεία που εξερευνά το σημείο του ναυαγίου με το υποβρύχιο Titan- επιβεβαίωσε πέρυσι ότι το κατάρτι του διάσημου πλοίου είχε καταρρεύσει και τα συντρίμμια του βρίσκονται διάσπαρτα σε βάθος 12.500 ποδιών.

Μετά τη δεύτερη ετήσια σειρά καταδύσεων στο βυθισμένο πλοίο, ο ιδρυτής και επικεφαλής της εταιρείας, Στόκτον Ρας, δήλωσε ότι το πλοίο βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι πέρυσι.

Μία από τις κύριες ετήσιες αποστολές του υποβρύχιου Titan, που έχει κατασκευαστεί για να αντέχει σε εξαιρετικά υψηλές πιέσεις που βιώνει σε βάθος σχεδόν 4.000 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι η έρευνα του ναυαγίου του Τιτανικού.

Το υποβρύχιο έχει καταγράψει βίντεο από τα ερείπια του βυθισμένου πλοίου, τα οποία μελετούν ερευνητές. Η επιστημονική ομάδα, η οποία αποτελείται από θαλάσσιους βιολόγους, ειδικούς σε θέματα περιβαλλοντικού DNA, θαλάσσιους αρχαιολόγους και ειδικούς σε θέματα χαρτογράφησης GIS, ελπίζει να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα, όπως το πώς οι τεχνητές κατασκευές επηρεάζονται από τα πλάσματα του ωκεανού.

