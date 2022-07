Την απόρρητη έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF) για την Frontex και τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, δημοσιοποιεί το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, σε άρθρο του με τίτλο «Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τη Frontex: Συγκάλυψη, απόκρυψη, ψέματα».

Ακόμα πιο ανησυχητικός, όμως, είναι ο υπότιτλος του δημοσιεύματος, που αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η Υπηρεσία της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της απάτης αποδεικνύει ότι η Frontex χρηματοδοτούσε τα ελληνικά pushbacks», ενώ σημειώνεται πως η απόρρητη έκθεση είναι στη διάθεση του Spiegel: «Είναι τόσο εμπρηστική που τώρα έρχεται σε δύσκολη θέση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Το δημοσίευμα, που υπογράφουν ο Γιώργος Χρηστίδης και ο Steffen Lüdke, αναφέρεται στην απόρρητη έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF), σχολιάζοντας ότι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, που μεταξύ άλλων είναι αρμόδιος για τη μετανάστευση, θα έπρεπε να τη διαβάσει.

Exclusive: We were able to read the confidential #OLAF report on #Frontex‘ involvement in Greek pushbacks in Aegean. It shows in detail that Greece commits pushbacks, Frontex financed them and covered them up – some incredible gems in there.https://t.co/54tpCdwWDU

— Steffen Lüdke (@stluedke) July 28, 2022