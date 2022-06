Πώς θα ντύσετε το άβατάρ σας στο metaverse;

Αν αγαπάτε τη μόδα θα μπορείτε σύντομα να επιλέγετε εικονικά ρούχα από διάσημες μάρκες τις οποίες προσφέρει η Meta Platforms για τους χρήστες του Facebook, του Instagram και του Messenger.

Σε πρώτη φάση το κατάστημα ρούχων για άβαταρ θα πουλά δημιουργίες της Prada, του Balenciaga και του Thom Browne, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ σε κοινή παρουσίαση με τον επικεφαλής μόδας του Instagram.

Need a fresh fit for your avatar? We’re launching our Avatars Store on Facebook, Instagram and Messenger so you can buy digital clothes. Mark Zuckerberg and @evachen212 tried out new looks from @BALENCIAGA @Prada @ThomBrowne ✨https://t.co/7SN0hdYz2D pic.twitter.com/Bp9zeK2ZNl

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) June 17, 2022