Με το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία να έχει μπει στον τρίτο μήνα και τις ρωσικές δυνάμεις να χτυπούν πολλαπλούς στόχους, κυρίως στο ανατολικό μέρος, τα σενάρια για τη συνέχεια του πολέμου είναι περισσότερο εφιαλτικά.

Σύμφωνα με ρώσους και δυτικούς αξιωματούχους, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν αποκλείεται να εγκαταλείψει τον όρο «ειδική επιχείρηση» που χρησιμοποιεί αναφερόμενος στη στρατιωτική εισβολή και να κηρύξει ολοκληρωτικό πόλεμο στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να σώσει την «αγανάκτηση» του στρατού του για τις αποτυχίες κατά τη διάρκεια της εισβολής.

Δεν είναι μάλιστα απίθανο, όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Independent, αυτό να συμβεί την Ημέρα της Νίκης της Ρωσίας στις 9 Μαΐου.

Το ίδιο σενάριο βάζει στο τραπέζι και η επίσης βρετανική Telegraph, υποστηρίζοντας -επικαλούμενη ρωσικές πηγές- πως οι στρατηγοί του Πούτιν θέλουν να εκδικηθούν για τις αποτυχίες της εισβολής τους στην Ουκρανία.

Μέχρι στιγμής πάντως οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει ελάχιστα κέρδη κατά τη διάρκεια της ανανεωμένης επίθεσής τους στο Ντονμπάς, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί «κολοσσιαίες» απώλειες κατά τη διάρκεια των μαχών.

Σύμφωνα μάλιστα με το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, η Ρωσία αναγκάστηκε να συγχωνεύσει και να αναδιατάξει μονάδες από αποτυχημένες προόδους στα βορειοανατολικά της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία ελπίζει να διορθώσει ζητήματα που είχαν περιορίσει προηγουμένως την εισβολή της με τη γεωγραφική συγκέντρωση της μαχητικής ισχύος, τη συντόμευση των γραμμών ανεφοδιασμού και την απλοποίηση της διοίκησης και του ελέγχου.

Η Ρωσία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Αναγκάστηκε να συγχωνεύσει και να επανατοποθετήσει εξαντλημένες και ανόμοιες μονάδες από τις αποτυχημένες προόδους στη βορειοανατολική Ουκρανία. Πολλές από αυτές τις μονάδες είναι πιθανό να υποφέρουν από εξασθενημένο ηθικό.

Παραμένουν οι ελλείψεις στον τακτικό συντονισμό της Ρωσίας. Η έλλειψη δεξιοτήτων σε επίπεδο μονάδας και η ασυνεπής αεροπορική υποστήριξη άφησαν τη Ρωσία ανίκανη να αξιοποιήσει πλήρως τη μάζα μάχης της, παρά τις τοπικές βελτιώσεις» αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

