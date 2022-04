Χωριό κοντά στο Χάρκοβο ανακοίνωσε ότι ανακατέλαβε η Ουκρανία. Συγκεκριμένα, ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε το Ρούσκα Λοζόβα σε μια σημαντική επιτυχία για αυτόν, όπως σημειώνει και ο Ντάνιελ Σάντφορντ του BBC.

Οι ουκρανικές δυνάμεις ανάγκασαν τις ρωσικές να οπισθοχωρήσουν προς τα ρωσικά σύνορα, ενώ ανακατέλαβαν και τον βασικό δρόμο από το Μπελγκόροντ στο Χάρκοβο.

