Στρατιωτικά βραβεία τύπου… Όσκαρ διοργάνωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Σκοπός ήταν να βραβευτούν οι μεγαλύτερες επιτυχίες μέχρι στιγμής στην Ουκρανία εναντίον των Ρώσων.

Όπως αναφέρει η Telegraph, στόχος των ουκρανών είναι να προβάλουν μέσω των social media τις στρατιωτικές τους επιτυχίες και να εξυψώσουν έτσι το ηθικό του στρατού και των πολιτών.

Δείτε τα βίντεο που πήραν… πολεμικό Όσκαρ από τους ουκρανούς

Καλύτερης ταινίας: Η καταστροφή του Ορσκ, του ρωσικού πολεμικού πλοίου στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ.

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Picture: Russian Warship, Go F*** Yourself in Berdyansk#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/KyvEc9dwsr — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

Την περασμένη εβδομάδα, το ουκρανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι ανατίναξε το πλοίο που ανεφοδίαζε τα ρωσικά στρατεύματα που πολιορκούν τη Μαριούπολη. Το πλοίο μετέφερε 20 τανκς και 45 τεθωρακισμένα οχήματα. Στο βίντεο, φαίνεται το πλοίο να καίγεται, ενώ σημειώνεται μία ακόμα έκρηξη. Δύο άλλα ρωσικά πλοία φαίνονται να φεύγουν.

Καλύτερου Δεύτερου Ρόλου: Το ουκρανικό τρακτέρ στο «Ημέρωμα της Στρίγγλας»

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Supporting Actor: Ukrainian Tractor in The Taming of the Shrew#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/f3LEZ9VATO — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

Τα ουκρανικά τρακτέρ πήραν το Οσκαρ Καλύτερου Δεύτερου Ρόλου, καθώς χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τανκς που έχουν εγκαταλείψει οι Ρώσοι.

Στις αρχές Μαρτίου, ένα βίντεο έκανε τον γύρο του Διαδικτύου, με δύο τρακτέρ που ρυμουλκούσαν αντιαεροπορικά συστήματα αξίας 20 εκατ. ευρώ.

Η ουκρανική Εφορία εξέδωσε μία χιουμοριστική ανακοίνωση που έλεγε ότι όποιοι αγρότες κλέβουν ρωσικά οχήματα δεν χρειάζεται να τα δηλώσουν…

Καλύτερης Ξένης Ταινίας: «Bayraktar – Το Τραγούδι του Τούρκου Μουσαφίρη

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best International Feature Film: Bayraktar. The Song of a Turkish Guest#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/ITSCnv87Jo — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

Το Βραβείο Καλύτερης Ξένης Ταινίας δόθηκε στα τουρκικά TB2 Bayraktar, τα drones που πούλησαν οι Τούρκοι στους Ουκρανούς και τα οποία χρησιμοποιούνται για να χτυπήσουν τα ρωσικά κομβόι.

Το σχετικό βίντεο δείχνει ρωσικά οχήματα να καταστρέφονται από χτύπημα drone.

Τα Bayraktar πετούν για 27 ώρες στα 18.000 πόδια με ταχύτητα 140 μιλίων την ώρα.

Καλύτερης Φωτογραφίας: Το Φιλί του Stinger

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Cinematography: A Kiss From Stinger#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/RNe9uu6iqJ — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

Ένα βίντεο με ρωσικό ελικόπτερο που καταρρίφθηκε από πύραυλο Stinger, και τυλίχθηκε στις φλόγες κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας Οι ελαφριοί και δημοφιλείς Stinger εκτοξεύονται εύκολα από ένα μόνο άτομο.

Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας: Στο αμερικανικό Javelin

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Actress: Javelin for the powerful performance in Burning Orcs#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/IKegeZ4imB — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

Ενας άλλος τύπος αντιαρματικού πυραύλου, ο αμερικανικός Javelin, έχει αποδειχθεί πολύ δημοφιλής στις τάξεις του ουκρανικού στρατού και κέρδισε το δικό του «Οσκαρ». Ο πύραυλος έχει κερδίσει τις εντυπώσεις και τις… καρδιές των Ουκρανών, καθώς έχει καταστρέψει δεκάδες ρωσικά τανκς και έχει σταματήσει τις προελάσεις τους.

Καλύτερης Σκηνογραφίας: Η Ενέδρα με τον Βρετανικό Nlaw

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Production Design: Ambush. From UA Army With NLAW#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/GMPsRI5pny — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022



Οι αντιαρματικοί πύραυλοι είχαν την τιμητική τους στην «τελετή απονομής» του ουκρανικού υπουργείου Αμυνας. Ο βρετανικός Nlaw κέρδισε κι αυτός ένα βραβείο, αυτό της σκηνογραφίας, σε μία απόπειρα εισβολής ρωσικών τανκς στο Κίεβο. Οι Ουκρανοί τους έστησαν ενέδρα με Nlaw και κατέστρεψαν τρία τανκς, 30 χλμ. έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα. Οι Βρετανοί έχουν προμηθεύσει τους Ουκρανούς με χιλιάδες Nlaw.