Σε μια σπαρακτική εξέλιξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι πολίτες εκεί φοβούμενοι ότι θα σκοτωθούν από τις ρωσικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να γράφουν τα οικογενειακά στοιχεία στα σώματα των παιδιών τους, ενώ οι εικόνες με τα γράμματα στις πλάτες των παιδιών τους κάνουν τον γύρο των social media.

Οι εικόνες αναδεικνύουν την οδυνηρή πραγματικότητα του ατελείωτου ανθρώπινου πόνου στην εμπόλεμη χώρα που η Ρωσία σφυροκοπεί εδώ και πάνω από ένα μήνα.

«Ουκρανές μητέρες γράφουν οικογενειακά στοιχεία στα σώματα των παιδιών τους σε περίπτωση που σκοτωθούν και το παιδί τους επιβιώσει. Την ίδια ώρα η Ευρώπη εξακολουθεί να συζητά για το φυσικό αέριο», έγραψε στο Twitter η ουκρανή δημοσιογράφος Anastasiia Lapatina, αναρτώντας μια τέτοια εικόνα.

Η εικόνα δείχνει ένα μικρό κορίτσι από την Ουκρανία με ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου γραμμένα από τη μητέρα της στην πλάτη της.

Ukrainian mothers are writing their family contacts on the bodies of their children in case they get killed and the child survives. And Europe is still discussing gas. pic.twitter.com/sK26wnBOWj

— Anastasiia Lapatina (@lapatina_) April 4, 2022