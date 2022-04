Tα διακριτικά DeLorean αναδύονται ξανά και σύμφωνα με τις συστάσεις θα χρησιμοποιηθούν σε ένα νέο ηλεκτρικό, υψηλών επιδόσεων τετράτροχο το οποίο θα παρουσιαστεί τον Αύγουστο στο πλαίσιο του Pebble beach Concours d’ Elegance.

Mέχρι τότε, η «νέα» DeLorean δημοσιοποιεί ένα teaser από το νέο μοντέλο που προφανώς θα πάρει αποστάσεις από το εμβληματικό DMC-12 με την κινηματογραφική… καριέρα.

Let’s clear things up a bit. The next generation of DeLorean is coming into focus August 18, 2022. For more information read the press release here: https://t.co/Q4Rax2aBC1 #DeLorean #DeloreanEVolved #firstlook pic.twitter.com/H0t0i4ODqv

— DeLorean Motor Company (@deloreanmotorco) April 4, 2022