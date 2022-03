Νέα ανάρτηση για την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία που σήμερα φτάνει τις 30 ημέρες έκανε το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εκτίμηση, ο ουκρανικός στρατός έχει περάσει στην αντεπίθεση σε αρκετά σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα να απωθεί τα ρωσικά στρατεύματα.

Οι ουκρανικές αντεπιθέσεις και η υποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων σε υπερεκτεταμένες γραμμές ανεφοδιασμού επέτρεψαν στην Ουκρανία να ανακαταλάβει πόλεις και αμυντικές θέσεις έως και 35 χιλιόμετρα ανατολικά του Κιέβου, σημειώνεται στην ανάρτηση.

Οι ουκρανικές δυνάμεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να προσπαθούν να απωθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις κατά μήκος του βορειοδυτικού άξονα από το Κίεβο προς το αεροδρόμιο του Χοστόμελ, τονίζουν οι Βρετανοί.

Στα νότια της Ουκρανίας, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να προσπαθούν να παρακάμψουν το Μικολάιβ, καθώς επιδιώκουν να κατευθυνθούν δυτικά προς την Οδησσό, με την πρόοδό τους να επιβραδύνεται από υλικοτεχνικά ζητήματα και την ουκρανική αντίσταση.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 March 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 25, 2022