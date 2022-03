Η Μαντλίν Ολμπράιτ, η πρώτη γυναίκα υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, που απεβίωσε σήμερα, Τετάρτη, «υπερασπίστηκε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο», αναφέρουν για το βιογραφικό της οι περισσότερες διεθνείς πηγές.

Ωστόσο, η δυναμική γυναίκα, με το προσωνύμιο «γεράκι» την εποχή του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία, δυστυχώς, είχε και μελανά σημεία στην πολιτική της πορεία – ορισμένα εκ των οποίων δημιούργησαν σοκ και αποτροπιασμό στην παγκόσμια κοινή γνώμη.

Τον Απρίλιο του 2016, η Μαντλίν Ολμπράιτ μίλησε στην εκπομπή του euronews «Global Conversation» και στη δημοσιογράφο Ιζαμπέλ Κουμάρ.

