Εκδήλωση πυρκαγιών σε περιοχή κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, καταγγέλλουν εκ νέου οι Ουκρανοί.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχίες στους Ουκρανούς δεδομένου ότι ο ραδιενεργός καπνός μπορεί να διασπαρεί σε μεγάλη έκταση.

Σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ενημέρωσης οι φωτιές «πιθανότατα προκλήθηκαν από βομβαρδισμό πυροβολικού ή εμπρησμό» προσθέτοντας ότι τα μέτωπα καίνε ανεξέλεγκτα σε περιοχή που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις.

7 wildfires, likely caused by artillery shelling or arson, have broken out in the area surrounding the #Chornobyl NPP, @ua_parliament reports. The area is now controlled by the 🇷🇺 troops, so the fires are burning unchecked, raising worries that the radiation smoke could spread.

— SSSCIP Ukraine (@dsszzi) March 22, 2022