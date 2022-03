Δημοσιογράφος της εφημερίδας Komsomolskaya Pravda που καλύπτει το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η ρωσική εφημερίδα «έπεσε θύμα χάκερς» αναρτώντας δημοσίευμα, το οποίο σβήστηκε αμέσως, σύμφωνα με το οποίο οι νεκροί ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία ανέρχονται σε 9.861 και οι τραυματίες σε 16.153, με πηγή στοιχεία του υπουργείου Αμυνας της Ρωσίας.

Ο διαπιστευμένος στο Κρεμλίνο δημοσιογράφος Αλεξάντερ Γκαμόφ δήλωσε ότι το δημοσίευμα είναι «πλαστό».

Ο Γκαμόφ έδωσε αυτήν την εξήγηση κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος, όμως, δήλωσε ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει το περιστατικό.

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 21, 2022