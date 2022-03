Οι στόχοι της Ρωσίας «δεν περιλαμβάνουν την κατοχή της Ουκρανίας ούτε την καταστροφή του κράτους της ούτε την ανατροπή της παρούσας κυβέρνησης», είπε σε συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα , η οποία πρόσθεσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας εξελίσσεται αυστηρά σύμφωνα με το σχέδιo και επανέλαβε ότι ο ρωσικός στρατός δεν θέτει στο στόχαστρο τον άμαχο πληθυσμό.

Παράλληλα, η Ρωσία απαίτησε σήμερα Τετάρτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξηγήσουν στη διεθνή κοινότητα γιατί υποστήριξαν αυτό που αποκάλεσε στρατιωτικό βιολογικό πρόγραμμα στην Ουκρανία, στο οποίο περιλαμβάνονταν φονικά παθογόνα μεταξύ των οποίων η πανώλη και ο άνθρακας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα ζήτησε διαφάνεια από την Ουάσιγκτον σε ό,τι αφορά αυτό τον ισχυρισμό, τον οποίο αρνείται το Κίεβο και εκπρόσωπος του Πενταγώνου χαρακτήρισε παράλογο.

Είπε πως στοιχεία για το υποτιθέμενο πρόγραμμα ανακαλύφθηκαν από τη Ρωσία στη διάρκεια της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησής» της, όπως την αποκαλεί, στην Ουκρανία, όπου οι δυνάμεις της εισέβαλαν στις 24 Φεβρουαρίου.

«Μπορούμε ήδη να συμπεράνουμε πως σε ουκρανικά βιολογικά εργαστήρια σε άμεση εγγύτητα με την επικράτεια της χώρας μας, πραγματοποιείτο ανάπτυξη συστατικών βιολογικών όπλων», είπε.

Η Ζαχάροβα είπε πως η Ρωσία έχει έγγραφα που δείχνουν πως το ουκρανικό υπουργείο Υγείας διέταξε την καταστροφή δειγμάτων πανώλης, χολέρας, άνθρακα και άλλων παθογόνων μετά τις 24 Φεβρουαρίου.

Δεν είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή η αυθεντικότητα οποιωνδήποτε τέτοιων εγγράφων, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Αντιδρώντας σε προηγούμενους ρωσικούς ισχυρισμούς για το υποτιθέμενο πρόγραμμα βιολογικών όπλων στην Ουκρανία, εκπρόσωπος του Πενταγώνου είπε χθες, Τρίτη: «Αυτή η παράλογη ρωσική παραπληροφόρση είναι εμφανώς ψευδής».

Ουκρανός προεδρικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Η Ουκρανία αρνείται αυστηρά οποιονδήποτε τέτοιο ισχυρισμό».

Η Ζαχάροβα είπε πως το υποτιθέμενο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Πεντάγωνο. «Δεν μιλάμε εδώ για ειρηνικές χρήσεις ή επιστημονικούς σκοπούς… Τι κάνατε εκεί;» είπε.

«Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και η προεδρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι υποχρεωμένα να εξηγήσουν επίσημα στην παγκόσμια κοινότητα, επίσημα, όχι μέσω ομιλουσών κεφαλών, για τα προγράμματα στην Ουκρανία».

«Απαιτούμε λεπτομέρειες», είπε. «Απαιτούμε και ο κόσμος περιμένει».

Η Ζαχάροβα είπε πως δεν είναι σαφές αν τα υποτιθέμενα υλικά έχουν πράγματι καταστραφεί και πρόσθεσε: ««Έχουν πέσει στα χέρια εξτρεμιστών ή εθνικιστών; Ποιος θα δώσει εγγυήσεις;».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ είπε ακόμη πως η Ρωσία ουδέποτε απείλησε το ΝΑΤΟ και πως ούτε τώρα απειλεί τη δυτική στρατιωτική συμμαχία και πρόσθεσε πως η χώρα της εξακολουθεί να οφείλει να αντιδράσει στη «συγκρουσιακή πορεία» που ακολουθεί το ΝΑΤΟ.

Η ίδια είπε πως η ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ μετά την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει «προκλητικό» χαρακτήρα και δεν βοηθά να διασφαλιστεί η ασφάλεια στην Ευρώπη

«It will be better if we achieve results through peaceful negotiations.»

Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova says ‘we are hoping for more significant steps forward’ at the next round of talks.

— Sky News (@SkyNews) March 9, 2022