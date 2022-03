Μετά από δύο σχεδόν εβδομάδες πολέμου, τρεις συναντήσεις διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και πολλούς γύρους διπλωματικής διαμεσολάβησης, ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να μαίνεται για 14 ημέρα με τις αντιμαχόμενες πλευρές να ανταλλάσσουν πυρά σε πολλά διαφορετικά μέτωπα εντός του ουκρανικού εδάφους.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά την σφοδρή αντίσταση των Ουκρανών η οποία έχει πλήξει τα στρατεύματά του, δεν πρόκειται να κάνει πίσω αν δεν επιτύχει τους στόχους του, με απώτερο όλων την κατάκτηση του Κιέβου και την απομάκρυνση του Ζελένσκι από την εξουσία.

Ο τελευταίος δε, δείχνει να κρατά ακόμα, ωστόσο οι πιθανότητες δεν μοιάζουν να είναι υπέρ του, αφού η Δύση δεν ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις του για βοήθεια κατά της ρωσικής επέλασης. Μάλιστα όπως είπε ο ίδιος, ο Ζελένσκι, αφού το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να δεχθεί την Ουκρανία «νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε και να βρούμε συμβιβασμό για τα σημεία για τα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη και τις μη αναγνωρισμένες δημοκρατίες, που δεν αναγνωρίζονται από κανέναν εκτός από τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Να σημειωθεί πάντως ότι σήμερα ο ΥΠΕΞ της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ θα ταξιδέψει στην Τουρκία, όπου θα έχει αύριο Πέμπτη επαφές με τον ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, συνάντηση που αφήνει κάποια παράθυρα ελπίδας σε ότι αφορά το τέλος του πολέμου.

Συμπερασματικά, η απόφαση για συνθηκολόγηση από τον Ζελένσκι, η επιβολή του εμπάργκο από τις ΗΠΑ στα ρωσικά πετρέλαια και οι συναντήσεις των διπλωματών μπορεί να αποτελέσουν τους παράγοντες προκειμένου να επέλθει η πολυπόθητη ειρήνη στην περιοχή.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η τέταρτη κατάπαυση του πυρός για τον σχηματισμό ανθρωπιστικών διαδρόμων σε περιοχές της Ουκρανίας όπως ανακοίνωσε η Ρωσία.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP), η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ από το πρωί σήμερα Τετάρτη ούτως ώστε να απομακρυνθούν άμαχοι από τις περιοχές των συγκρούσεων της Ουκρανίας.

#BREAKING Russia announces humanitarian ceasefire for Wednesday morning, according to agencies pic.twitter.com/GM2Rh8diWJ

— AFP News Agency (@AFP) March 8, 2022